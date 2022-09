https://fr.sputniknews.africa/20220831/la-radiation-na-pas-besoin-de-visas-moscou-rappelle-a-lue-le-danger-a-la-centrale-de-zaporojie-1056024077.html

"La radiation n’a pas besoin de visas": Moscou rappelle à l’UE le danger à la centrale de Zaporojié

"La radiation n’a pas besoin de visas": Moscou rappelle à l’UE le danger à la centrale de Zaporojié

Pendant que les Vingt-Sept se sont réunis à Prague pour discuter de la possibilité d'interdire ou de réduire l'accès à l'UE aux touristes russes, la... 31.08.2022, Sputnik Afrique

2022-08-31T14:03+0200

2022-08-31T14:03+0200

2022-08-31T14:03+0200

russie

maria zakharova

centrale nucléaire de zaporojie

visas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1055849989_0:166:3346:2048_1920x0_80_0_0_62c191f4f6cc845ecaa11e84dba75bc3.jpg

Lors d’un entretien avec Sputnik, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a pointé l’UE pour son attitude concernant la situation à la centrale nucléaire de Zaporojié.Selon elle, Kiev utilise la centrale nucléaire de Zaporojié comme "outil de chantage", mettant en danger tout le continent, alors que les autorités des pays européens discutent sans fin d’initiatives antirusses afin de "détourner la population de cette menace".La plus grande centrale d'EuropeLa centrale nucléaire de Zaporojié, située sur le fleuve Dniepr, alimente quatre millions de foyers, et est contrôlée par les forces russes depuis mars dernier.Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de procéder à des bombardements à proximité du complexe, près de la ville d'Energodar, sur le fleuve Dniepr, et de mettre ainsi le site en péril. L'opérateur ukrainien Energoatom a mis en garde samedi contre des risques de fuites radioactives et d'incendie après de nouvelles frappes.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, maria zakharova, centrale nucléaire de zaporojie, visas