La Hongrie s’entend avec Gazprom sur des livraisons de gaz supplémentaires

La diplomatie hongroise a annoncé avoir conclu un accord avec le géant russe Gazprom sur la livraison de 5,8 millions de mètres cubes de gaz par jour au-delà... 31.08.2022, Sputnik Afrique

Le groupe russe Gazprom livrera à la Hongrie 5,8 millions de mètres cubes de gaz par jour supplémentaires à partir du 1er septembre via le gazoduc Turkish Stream et la Serbie, a annoncé ce mercredi 31 août le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto. Son discours a été diffusé sur les réseaux sociaux.Il a rappelé qu’en août, les livraisons supplémentaires de gaz russe à la Hongrie avaient atteint 2,6 millions de mètres cubes par jour. Et d’expliquer que "l’approvisionnement de la Hongrie en énergie est impossible sans le gaz russe".Contrats gaziers russo-hongroisBudapest et Gazprom ont signé en septembre 2021 des contrats gaziers pour ces 15 prochaines années.Ces documents portent sur la livraison de 4,5 milliards de mètres cubes de gaz par an à la Hongrie dont 3,5 milliards de mètres cubes transiteront par le gazoduc serbe Balkan Stream, un prolongement du Turkish Stream, et un milliard de mètres cubes passeront par l’Autriche.Il s’agit de 12,3 millions de m3 d’or bleu par jour.La Hongrie a commencé à recevoir ses premières livraisons par le Balkan Stream le 1er octobre 2021.

