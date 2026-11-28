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Sénégal: le Président lance un projet qui améliorera l'accès à l'eau potable pour 682.000 personnes
Sénégal: le Président lance un projet qui améliorera l'accès à l'eau potable pour 682.000 personnes
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💧 Le Projet d'urgence de renforcement des systèmes de distribution d'eau potable (PURSDEP) sera entièrement financé par l'État, selon la présidence. 28.11.2026, Sputnik Afrique
2026-11-28T21:34+0100
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En douze mois, le projet- touchera plus de 680 localités,- réalisera 60 nouveaux forages, - achèvera 51 forages laissés en attente, - construira 15 châteaux d'eau, - aménagera 67 kilomètres de réseau,- posera 3.000 branchements sociaux. À l'horizon 2050, sa capacité de desserte atteindra 1.350.000 personnes 🚰 Plus tôt ce 28 novembre, Bassirou Diomay Faye a inauguré un nouveau forage qui va desservir 24.000 habitants de la ville de Koumpentoum, dans l'Est du pays.
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💧 Le Projet d'urgence de renforcement des systèmes de distribution d'eau potable (PURSDEP) sera entièrement financé par l'État, selon la présidence.
En douze mois, le projet
- touchera plus de 680 localités,
- réalisera 60 nouveaux forages,
- achèvera 51 forages laissés en attente,
- construira 15 châteaux d'eau,
- aménagera 67 kilomètres de réseau,
- posera 3.000 branchements sociaux.
À l'horizon 2050, sa capacité de desserte atteindra 1.350.000 personnes
🚰 Plus tôt ce 28 novembre, Bassirou Diomay Faye a inauguré un nouveau forage qui va desservir 24.000 habitants de la ville de Koumpentoum, dans l'Est du pays.