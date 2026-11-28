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En RCA, les habitants déferlent dans les rues pour soutenir Touadéra et promouvoir la paix
En RCA, les habitants déferlent dans les rues pour soutenir Touadéra et promouvoir la paix
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Plusieurs milliers d'habitants de Bangui ont répondu à l'appel du Conseil consultatif de la Jeunesse centrafricaine et pris part à une marche républicaine... 28.11.2026, Sputnik Afrique
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Plusieurs milliers d'habitants de Bangui ont répondu à l'appel du Conseil consultatif de la Jeunesse centrafricaine et pris part à une marche républicaine, rapporte un correspondant de Sputnik Afrique. 📣 Les participants ont dénoncé les tentatives de déstabilisation et de manipulation des leaders de l'opposition du Bloc républicain pour la Défense de la Constitution (BRDC) autour de la cherté de la vie et de la pénurie de carburant."Nous voulons la paix, rien que la paix", a insisté Yalik Justin Junior, résident de la capitale au micro de Sputnik Afrique."À travers cette mobilisation, nous voulons également exprimer notre soutien aux actions du Président de la République", a pour sa part expliqué Élodie Francine Moussa, actrice de la société civile.
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En RCA, les habitants déferlent dans les rues pour soutenir Faustin Archange Touadéra et promouvoir la paix
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En RCA, les habitants déferlent dans les rues pour soutenir Faustin Archange Touadéra et promouvoir la paix
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Plusieurs milliers d'habitants de Bangui ont répondu à l'appel du Conseil consultatif de la Jeunesse centrafricaine et pris part à une marche républicaine, rapporte un correspondant de Sputnik Afrique.
📣 Les participants ont dénoncé les tentatives de déstabilisation et de manipulation des leaders de l'opposition du Bloc républicain pour la Défense de la Constitution (BRDC) autour de la cherté de la vie et de la pénurie de carburant.
"Nous voulons la paix, rien que la paix", a insisté Yalik Justin Junior, résident de la capitale au micro de Sputnik Afrique.
"À travers cette mobilisation, nous voulons également exprimer notre soutien aux actions du Président de la République", a pour sa part expliqué Élodie Francine Moussa, actrice de la société civile.