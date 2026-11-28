En 4 ans, la mine de Perkouan pourrait générer 270 milliards de francs CFA - médias
© Photo Service d'information du gouvernement du Burkina FasoLa mine de Perkouan
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Pour la même période, la production est estimée à 576.000 tonnes de concentré polymétallique, a déclaré Burkina24.
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📊 Ressources
Volume: ~3 millions de tonnes
Teneur en zinc: 10,8%
Métaux connexes: argent, cuivre, plomb
👷 Création d'emploi
Emplois directs: 400
Emplois indirects: 850
Total: 1250
La mine de Perkouan, dans la région du Nando, a officiellement repris ses activités le 27 novembre, après 4 ans de pause en raison de l'inondation de 2022.
📊 Ressources
Volume: ~3 millions de tonnes
Teneur en zinc: 10,8%
Métaux connexes: argent, cuivre, plomb
👷 Création d'emploi
Emplois directs: 400
Emplois indirects: 850
Total: 1250
La mine de Perkouan, dans la région du Nando, a officiellement repris ses activités le 27 novembre, après 4 ans de pause en raison de l'inondation de 2022.