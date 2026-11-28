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"Dans dix ans le paysage géopolitique aura complètement changé, l’Otan existera-t-elle toujours?"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l'Armée de l'air française, analyse le sens géopolitique et stratégique de la... 28.11.2026, Sputnik Afrique
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"Dans dix ans le paysage géopolitique aura complètement changé, l’Otan existera-t-elle toujours?"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l'Armée de l'air française, analyse le sens géopolitique et stratégique de la question posée par les Américains aux Ukrainiens, lors des négociations d'Abou Dhabi, troquant le retrait de l’Ukraine du Donbass contre son adhésion à l’Otan.
Selon le colonel Régis Chamagne, Vladimir Poutine a lancé l’opération militaire spéciale après le rejet ou l’ignorance par l’Occident de ses tentatives de négocier un cadre de sécurité européen.Pour lui, la fin de la guerre doit logiquement ramener la diplomatie afin de traiter les causes du conflit. Sur le plan opérationnel, le maintien de certaines forteresses par les Russes se comprend, car leur conquête risquerait d’entraîner de lourdes pertes. changements, cette position renforcerait aussi leur levier dans les négociations.Régis Chamagne rappelle que l’article 5 de la charte de l’Otan n’est pas contraignant: chaque État membre doit soumettre son engagement aux conditions fixées par sa Constitution. À ses yeux, la guerre aboutira de toute façon à des frontières claires, admises par toutes les parties.Dans une perspective de dix ans, l’analyste anticipe un paysage géopolitique profondément transformé. Il doute même que l’Otan existe encore, et estime que les Russes font la différence entre les dirigeants européens actuels et les peuples, tout en anticipant d’éventuels changements de régime en Europe.Selon lui, l’Union européenne ne pèse pas réellement sur la scène internationale: elle ne disposerait pas des moyens militaires correspondant à ses ambitions.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Dans dix ans le paysage géopolitique aura complètement changé, l’Otan existera-t-elle toujours?"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l'Armée de l'air française, analyse le sens géopolitique et stratégique de la question posée par les Américains aux Ukrainiens, lors des négociations d'Abou Dhabi, troquant le retrait de l’Ukraine du Donbass contre son adhésion à l’Otan.
Selon le colonel Régis Chamagne, Vladimir Poutine a lancé l’opération militaire spéciale après le rejet ou l’ignorance par l’Occident de ses tentatives de négocier un cadre de sécurité européen.
Pour lui, la fin de la guerre doit logiquement ramener la diplomatie afin de traiter les causes du conflit. Sur le plan opérationnel, le maintien de certaines forteresses par les Russes se comprend, car leur conquête risquerait d’entraîner de lourdes pertes. changements, cette position renforcerait aussi leur levier dans les négociations.
Régis Chamagne rappelle que l’article 5 de la charte de l’Otan n’est pas contraignant: chaque État membre doit soumettre son engagement aux conditions fixées par sa Constitution. À ses yeux, la guerre aboutira de toute façon à des frontières claires, admises par toutes les parties.
Dans une perspective de dix ans, l’analyste anticipe un paysage géopolitique profondément transformé
. Il doute même que l’Otan existe encore, et estime que les Russes font la différence entre les dirigeants européens actuels et les peuples, tout en anticipant d’éventuels changements de régime en Europe.
Selon lui, l’Union européenne ne pèse pas réellement sur la scène internationale: elle ne disposerait pas des moyens militaires correspondant à ses ambitions.
"Si les États-Unis se désengagent du continent européen, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni n’auront pas les ressources nécessaires pour soutenir une guerre avec la Russie. La guerre s’arrêtera par épuisement… en attendant des changements de régime dans ces pays", a souligné le colonel.
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