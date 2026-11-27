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Ressources naturelles de l'Afrique: la richesse profite-t-elle vraiment aux Africains?
Ressources naturelles de l'Afrique: la richesse profite-t-elle vraiment aux Africains?
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Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Innocent Junior Yaka, journaliste et juriste centrafricain, décrypte un paradoxe qui interroge tout le continent ... 27.11.2026, Sputnik Afrique
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Ressources naturelles de l'Afrique: la richesse profite-t-elle vraiment aux Africains?
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Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Innocent Junior Yaka, journaliste et juriste centrafricain, décrypte un paradoxe qui interroge tout le continent : l'Afrique regorge d'or, de diamants, de pétrole et de bois, mais ses populations demeurent majoritairement pauvres. Où passe donc la richesse?
Pour l'invité, tout commence par un modèle économique hérité de l'histoire, fondé sur l'exportation de matières premières à l'état brut. Un système qui prive les États de la valeur ajoutée, faute d'infrastructures de transformation, et qui les expose à la volatilité des cours mondiaux.Mais le problème ne s'arrête pas aux frontières. Il remonte à la signature même des contrats d'exploitation, souvent déséquilibrés.Face à ce constat, l'expert ne se contente pas de dresser un état des lieux : il propose des solutions concrètes. Transformation locale des matières premières, renégociation des contrats, transparence des recettes, création de fonds souverains pour les générations futures, implication des communautés locales et place des femmes dans le secteur minier. Autant de leviers pour que la richesse du sous-sol profite enfin à ceux qui vivent au-dessus.
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Ressources naturelles de l'Afrique: la richesse profite-t-elle vraiment aux Africains?
Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Innocent Junior Yaka, journaliste et juriste centrafricain, décrypte un paradoxe qui interroge tout le continent : l'Afrique regorge d'or, de diamants, de pétrole et de bois, mais ses populations demeurent majoritairement pauvres. Où passe donc la richesse?
Pour l'invité, tout commence par un modèle économique hérité de l'histoire, fondé sur l'exportation de matières premières à l'état brut. Un système qui prive les États de la valeur ajoutée, faute d'infrastructures de transformation, et qui les expose à la volatilité des cours mondiaux.
"L'exportation des matières premières à l'état brut, sans transformation locale: on parle déjà de faible valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous avons un manque d'infrastructures de transformation. Nous avons aussi une faiblesse de la gouvernance et de la régulation au niveau national. Et il y a aussi la dépendance excessive vis-à-vis de la gouvernance, de ce qui est comme la fuite des capitaux et des revenus hors du continent."
Mais le problème ne s'arrête pas aux frontières. Il remonte à la signature même des contrats d'exploitation, souvent déséquilibrés.
"Historiquement, de nombreux contrats ont été négociés en position de faiblesse ou encore dans un certain nombre d'opacités accordant, je crois, aux compagnies transnationales d'importantes exonérations."
Face à ce constat, l'expert ne se contente pas de dresser un état des lieux : il propose des solutions concrètes. Transformation locale des matières premières, renégociation des contrats, transparence des recettes, création de fonds souverains pour les générations futures, implication des communautés locales et place des femmes dans le secteur minier. Autant de leviers pour que la richesse du sous-sol profite enfin à ceux qui vivent au-dessus.