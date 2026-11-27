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"Il y a une volonté de la part des colons de contrôler le récit historique et de cacher la vérité"
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Le Royaume-Uni vient de rendre accessibles près de quatre millions de documents historiques concernant des personnes réduites en esclavage. Ces documents... 27.11.2026, Sputnik Afrique
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"Il y a une volonté de la part des colons de contrôler le récit historique et de cacher la vérité"
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Le Royaume-Uni vient de rendre accessibles près de quatre millions de documents historiques concernant des personnes réduites en esclavage. Ces documents n'avaient pas été créés pour préserver la mémoire des familles africaines. Ils répondaient initialement aux besoins de contrôle de l'administration coloniale.
Au sommaire de ce numéro de L’Étendard, une question sensible qui traverse les générations des descendants afro-caribéens et africains. Comment les peuples africains et leurs descendants peuvent-ils retrouver la maîtrise de leur mémoire historique lorsque les principales sources documentaires sont conservées à l'extérieur du continent ?Pour élucider cette question, nous recevons Kenfack Dirane Merlin, historien, chercheur en relations internationales et études postcoloniales.Selon lui, il y a une volonté malsaine de la part des anciennes puissances coloniales de s'accaparer du récit historique africain.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Il y a une volonté de la part des colons de contrôler le récit historique et de cacher la vérité"
15:11 27.11.2026 (Mis à jour: 15:36 27.11.2026)
Le Royaume-Uni vient de rendre accessibles près de quatre millions de documents historiques concernant des personnes réduites en esclavage. Ces documents n'avaient pas été créés pour préserver la mémoire des familles africaines. Ils répondaient initialement aux besoins de contrôle de l'administration coloniale.
Au sommaire de ce numéro de L’Étendard, une question sensible qui traverse les générations des descendants afro-caribéens et africains. Comment les peuples africains et leurs descendants peuvent-ils retrouver la maîtrise de leur mémoire historique lorsque les principales sources documentaires sont conservées à l'extérieur du continent ?
Pour élucider cette question, nous recevons Kenfack Dirane Merlin, historien, chercheur en relations internationales et études postcoloniales.
Selon lui, il y a une volonté malsaine de la part des anciennes puissances coloniales de s'accaparer du récit historique africain.
“Lorsque les chercheurs souhaitent effectuer des travaux, ils sont obligés de payer des billets d'avion pour se rendre en France ou en Angleterre afin d'accéder aux archives. C'est un système structuré et réfléchi. Le but recherché pourrait être de contrôler les récits et d'empêcher l'Afrique d'accéder aux véritables sources de son histoire. En effet, si tel était le cas, cela provoquerait une véritable prise de conscience et pourrait aboutir à une redéfinition des rapports entre les anciens colonisateurs et les anciennes colonies”, affirme l’historien au micro de Sputnik Afrique.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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