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AES et CEDEAO: "Nous prônons la souveraineté des États"
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Sputnik Afrique
Le 17 octobre 2026, à Dakar, les représentants de la CEDEAO et de l'AES se sont retrouvés pour leurs premières négociations formelles au niveau ministériel... 27.11.2026, Sputnik Afrique
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AES et CEDEAO: "Nous prônons la souveraineté des États"
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Le 17 octobre 2026, à Dakar, les représentants de la CEDEAO et de l'AES se sont retrouvés pour leurs premières négociations formelles au niveau ministériel depuis le retrait des trois pays sahéliens. Les deux organisations ont convenu de mettre en place des groupes de travail conjoints afin de préparer un futur accord-cadre de coopération.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, nous nous dirigeons à Dakar où se sont réunis l’AES et la CEDEAO. Ces deux organisations peuvent-elles désormais dépasser leurs divergences sans renoncer à leurs orientations respectives? Et surtout, cette initiative peut-elle ouvrir la voie à une intégration ouest-africaine davantage fondée sur la souveraineté des États et les intérêts des populations ?Pour répondre à ces questions, nous recevons le Nigérien Na-Allah Harouna, secrétaire général du Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique.Selon lui, l’architecture institutionnelle des pays de l’AES est basée sur la souveraineté.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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AES et CEDEAO: "Nous prônons la souveraineté des États"
Le 17 octobre 2026, à Dakar, les représentants de la CEDEAO et de l'AES se sont retrouvés pour leurs premières négociations formelles au niveau ministériel depuis le retrait des trois pays sahéliens. Les deux organisations ont convenu de mettre en place des groupes de travail conjoints afin de préparer un futur accord-cadre de coopération.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, nous nous dirigeons à Dakar où se sont réunis l’AES et la CEDEAO. Ces deux organisations peuvent-elles désormais dépasser leurs divergences sans renoncer à leurs orientations respectives? Et surtout, cette initiative peut-elle ouvrir la voie à une intégration ouest-africaine davantage fondée sur la souveraineté des États et les intérêts des populations ?
Pour répondre à ces questions, nous recevons le Nigérien Na-Allah Harouna, secrétaire général du Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique.
Selon lui, l’architecture institutionnelle des pays de l’AES est basée sur la souveraineté.
“Des organisations comme la CEDEAO doivent se dire qu'elles n'ont pas intérêt à être des instruments d'autres puissances pour contrôler d'autres pays africains. Elles doivent comprendre que l'Afrique a un enjeu majeur aujourd'hui, et qu'elle doit compter dans le concert des nations. Les organisations et les individus ne doivent pas servir de relais locaux aux valeurs impérialistes contre les Africains. C'est la seule leçon qu'il faut tirer pour faire en sorte que les autres nous respectent en tant qu'Africains”, évoque le secrétaire au micro de Sputnik Afrique.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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