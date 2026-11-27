À Ouagadougou, une série d'infrastructures de formation a été inaugurée en une journée
© Photo DCRP/PRIMATURE BURKINAune série d'infrastructures de formation à Ouagadougou
© Photo DCRP/PRIMATURE BURKINA
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L'ensemble de ces infrastructures a été inauguré par le Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, le 26 novembre.
1️⃣ Le siège de l'Université virtuelle, qui abrite en particulier:
🟠 7 salles de réunion équipées pour la visioconférence;
🟠 une salle polyvalente;
🟠 71 bureaux;
🟠 un laboratoire de réalité virtuelle;
🟠 un mini-centre de données.
2️⃣ Dans le cadre de l'Université virtuelle, deux espaces numériques ont également été ouverts dans les quartiers voisins.
Chaque complexe comprend notamment:
🟠 un amphithéâtre pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes;
🟠 deux espaces de travail ouverts;
🟠 une salle de formation.
3️⃣ De nouveaux locaux de l'École polytechnique de Ouagadougou (EPO):
🟠 un bâtiment pédagogique comprenant des salles de cours, des bureaux administratifs et des espaces de réunion, d'une capacité totale de 2.000 places assises;
🟠 un bâtiment abritant 14 laboratoires de travaux pratiques et une salle multimédia;
🟠 un atelier de génie mécanique et un atelier de génie textile.
4️⃣ Un amphithéâtre de plus de 1.000 places à l'université Joseph Ki-Zerbo. Il est doté, entre autres, de:
🟠 8 écrans;
🟠 2 rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite.
🟠 7 salles de réunion équipées pour la visioconférence;
🟠 une salle polyvalente;
🟠 71 bureaux;
🟠 un laboratoire de réalité virtuelle;
🟠 un mini-centre de données.
2️⃣ Dans le cadre de l'Université virtuelle, deux espaces numériques ont également été ouverts dans les quartiers voisins.
Chaque complexe comprend notamment:
🟠 un amphithéâtre pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes;
🟠 deux espaces de travail ouverts;
🟠 une salle de formation.
3️⃣ De nouveaux locaux de l'École polytechnique de Ouagadougou (EPO):
🟠 un bâtiment pédagogique comprenant des salles de cours, des bureaux administratifs et des espaces de réunion, d'une capacité totale de 2.000 places assises;
🟠 un bâtiment abritant 14 laboratoires de travaux pratiques et une salle multimédia;
🟠 un atelier de génie mécanique et un atelier de génie textile.
4️⃣ Un amphithéâtre de plus de 1.000 places à l'université Joseph Ki-Zerbo. Il est doté, entre autres, de:
🟠 8 écrans;
🟠 2 rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite.