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Pétrodollar: la véritable menace pour le dollar vient-elle des BRICS?
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Sputnik Afrique
Les États-Unis cherchent à renforcer leur contrôle sur les ressources énergétiques du Venezuela, dans un contexte de tensions au Moyen-Orient et de remise en... 26.11.2026, Sputnik Afrique
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Pétrodollar: la véritable menace pour le dollar vient-elle des BRICS?
Sputnik Afrique
Les États-Unis cherchent à renforcer leur contrôle sur les ressources énergétiques du Venezuela, dans un contexte de tensions au Moyen-Orient et de remise en question de la domination du dollar. Pour un économiste algérien, le défi pour Washington tient à la montée des échanges en monnaies locales et à la recomposition géoéconomique.
Dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche, nous analysons les enjeux géoéconomiques de la stratégie américaine au Venezuela. Avec près de 300 milliards de barils de réserves pétrolières prouvées, le pays possède les plus importantes réserves au monde. Mais peut-il réellement devenir un nouveau centre du système des pétrodollars, historiquement lié aux monarchies du Golfe? En août 2026, Donald Trump a annoncé un projet d'investissement pétrolier de 100 milliards de dollars au Venezuela, ouvrant une nouvelle séquence dans la compétition pour le contrôle des ressources énergétiques.Au micro de Sputnik Afrique, Mohamed Achir, économiste et enseignant-chercheur à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, revient sur les motivations américaines et les limites économiques de cette stratégie. Pour l’économiste, la réponse est sans équivoque. Malgré ses réserves considérables, le pays ne dispose ni du volume de production ni de la capacité financière et commerciale nécessaires pour rivaliser avec les monarchies du Golfe.L’économiste estime que les 100 milliards de dollars annoncés par Donald Trump restent une intention d’investissement. Le pétrole lourd vénézuélien, les coûts d’exploitation et les incertitudes sur la rentabilité rendent le projet complexe. Il y voit avant tout une opération stratégique américaine.Pour Mohamed Achir, la menace qui pèse sur la domination du dollar vient surtout de la montée des échanges en monnaies nationales et de la régionalisation des circuits économiques, notamment dans le cadre des BRICS.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Pétrodollar: la véritable menace pour le dollar vient-elle des BRICS?
Les États-Unis cherchent à renforcer leur contrôle sur les ressources énergétiques du Venezuela, dans un contexte de tensions au Moyen-Orient et de remise en question de la domination du dollar. Pour un économiste algérien, le défi pour Washington tient à la montée des échanges en monnaies locales et à la recomposition géoéconomique.
Dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche, nous analysons les enjeux géoéconomiques de la stratégie américaine au Venezuela. Avec près de 300 milliards de barils de réserves pétrolières prouvées, le pays possède les plus importantes réserves au monde. Mais peut-il réellement devenir un nouveau centre du système des pétrodollars, historiquement lié aux monarchies du Golfe? En août 2026, Donald Trump a annoncé un projet d'investissement pétrolier de 100 milliards de dollars au Venezuela, ouvrant une nouvelle séquence dans la compétition pour le contrôle des ressources énergétiques.
Au micro de Sputnik Afrique, Mohamed Achir, économiste et enseignant-chercheur à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, revient sur les motivations américaines et les limites économiques de cette stratégie. Pour l’économiste, la réponse est sans équivoque. Malgré ses réserves considérables, le pays ne dispose ni du volume de production ni de la capacité financière et commerciale nécessaires pour rivaliser avec les monarchies du Golfe.
“On ne peut pas parler de pétrodollarisation à partir du Venezuela, étant donné que sa production est vraiment insignifiante. Le Venezuela produit aujourd’hui environ un million de barils par jour, ce qui reste insignifiant par rapport à une offre mondiale qui dépasse les 105 millions de barils par jour”, estime-t-il.
L’économiste estime que les 100 milliards de dollars annoncés par Donald Trump restent une intention d’investissement. Le pétrole lourd vénézuélien, les coûts d’exploitation et les incertitudes sur la rentabilité rendent le projet complexe. Il y voit avant tout une opération stratégique américaine.
“On est toujours au stade d’intention d’investissement, parce que la question du coût d’opportunité est posée, la question du pétrole lourd vénézuélien également posée”, explique-t-il.
Pour Mohamed Achir, la menace qui pèse sur la domination du dollar vient surtout de la montée des échanges en monnaies nationales et de la régionalisation des circuits économiques, notamment dans le cadre des BRICS.
“Nous assistons quand même à une nouvelle tendance de régionalisation des échanges et de création de chaînes de valeur régionalisées, ou bien le raccourcissement des chaînes de valeur. […] On voit que dans le cadre des BRICS+, on commence également à adhérer à ce mécanisme consistant justement à utiliser des monnaies nationales dans les échanges. C’est ça qui fait aujourd’hui véritablement une menace à l’égard du dollar”, a-t-il poursuivi.
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