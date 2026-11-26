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OIF: la diplomatie française à l’épreuve de la souveraineté africaine
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Du Sahel à l'Afrique centrale, plusieurs gouvernements africains revendiquent une redéfinition de leurs relations avec les anciennes puissances coloniales. Le... 26.11.2026, Sputnik Afrique
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OIF: la diplomatie française à l’épreuve de la souveraineté africaine
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Du Sahel à l'Afrique centrale, plusieurs gouvernements africains revendiquent une redéfinition de leurs relations avec les anciennes puissances coloniales. Le XXe Sommet de la Francophonie a d'ailleurs illustré les difficultés de l'organisation à construire un consensus sur la désignation du prochain secrétaire général.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, nous nous dirigeons à Phnom Penh pour comprendre les enjeux autour de la francophonie. La France peut-elle encore prétendre occuper une position privilégiée dans l'espace francophone africain ?Pour répondre à cette question, nous recevons Mamadou Doudet, coordinateur du mouvement Les Patriotes et militant panafricaniste tchadien.Selon lui, l’OIF est un instrument de pression politique que la France exerce sur certains pays africains.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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OIF: la diplomatie française à l’épreuve de la souveraineté africaine
Du Sahel à l'Afrique centrale, plusieurs gouvernements africains revendiquent une redéfinition de leurs relations avec les anciennes puissances coloniales. Le XXe Sommet de la Francophonie a d'ailleurs illustré les difficultés de l'organisation à construire un consensus sur la désignation du prochain secrétaire général.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, nous nous dirigeons à Phnom Penh pour comprendre les enjeux autour de la francophonie. La France peut-elle encore prétendre occuper une position privilégiée dans l'espace francophone africain ?
Pour répondre à cette question, nous recevons Mamadou Doudet, coordinateur du mouvement Les Patriotes et militant panafricaniste tchadien.
Selon lui, l’OIF est un instrument de pression politique que la France exerce sur certains pays africains.
“Au début, l'OIF a été créée pour promouvoir la langue française, mais la France agit toujours par calcul derrière, puisqu'elle a déjà cet instrument en main. Maintenant, pour que cela fonctionne, elle utilise en coulisses de petits financements, des prétextes, de petites règles: Il faut faire comme ça, sinon on ne donne rien. Il faut faire ceci, sinon on ne donne rien. Non, c'est devenu aujourd'hui un moyen de pression à travers les lois. Il faut changer de cap, de trajectoire. C'est devenu un véritable moyen de pression, et c'est désormais une réalité”, avance le panafricaniste au micro de Sputnik Afrique.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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