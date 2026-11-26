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Le monde sur la dangereuse voie d’un conflit nucléaire
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Sputnik Afrique
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: l’incapacité des Européens à... 26.11.2026, Sputnik Afrique
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Le monde sur la dangereuse voie d’un conflit nucléaire
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu : l’incapacité des Européens à oser venir discuter avec la Russie, le retour du risque nucléaire, les analyses de Dmitri Medvedev et les missiles tombés en Pologne attribués à la Russie.
Selon Karine Bechet, les Européens manquent de courage pour venir discuter en tête à tête avec la Russie. En effet, "C'est très facile d'être courageux dans les réseaux sociaux, quand personne n'est là pour vous répondre directement. Vous avez une impression d'impunité pour tout ce que vous dites. Et là, ils risquent de se retrouver face aux conséquences possibles de leur parole."Dans une récente publication, Dmitri Medvedev rappelle le droit de chaque État à assurer la défense de sa sécurité nationale, pouvant aller jusqu’au recours à l’arme nucléaire en cas de danger existentiel. Et "cette volonté des Occidentaux de fournir discrètement l'arme nucléaire à Kiev peut légitimer une réponse préventive de la Russie, qui elle-même peut être nucléaire", comme le souligne Karine Bechet:L’accusation portée contre une militarisation de l’espace, sous forme de la mise en orbite d’une arme nucléaire, ressemble beaucoup à une inversion accusatoire pour Karine Bechet qui permet "de focaliser l'attention sur la Russie qui, elle, soi-disant, voudrait militariser l'espace, alors que les États-Unis, eux, ont déjà reconnu avoir envoyé des armes dans l'espace."► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Le monde sur la dangereuse voie d’un conflit nucléaire
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: l’incapacité des Européens à oser venir discuter avec la Russie, le retour du risque nucléaire, les analyses de Dmitri Medvedev et les missiles tombés en Pologne attribués à la Russie.
Selon Karine Bechet, les Européens manquent de courage pour venir discuter en tête à tête avec la Russie. En effet, "C'est très facile d'être courageux dans les réseaux sociaux, quand personne n'est là pour vous répondre directement. Vous avez une impression d'impunité pour tout ce que vous dites. Et là, ils risquent de se retrouver face aux conséquences possibles de leur parole."
Dans une récente publication, Dmitri Medvedev rappelle le droit de chaque État à assurer la défense de sa sécurité nationale, pouvant aller jusqu’au recours à l’arme nucléaire en cas de danger existentiel. Et "cette volonté des Occidentaux de fournir discrètement l'arme nucléaire à Kiev peut légitimer une réponse préventive de la Russie, qui elle-même peut être nucléaire", comme le souligne Karine Bechet:
"Il ne faut pas que les Européens comptent trop sur la patience de la Russie. Certes, la Russie a été extrêmement patiente jusqu'à présent, ça ne veut pas dire qu'elle le sera tout le temps."
L’accusation portée contre une militarisation de l’espace, sous forme de la mise en orbite d’une arme nucléaire, ressemble beaucoup à une inversion accusatoire pour Karine Bechet qui permet "de focaliser l'attention sur la Russie qui, elle, soi-disant, voudrait militariser l'espace, alors que les États-Unis, eux, ont déjà reconnu avoir envoyé des armes dans l'espace."
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