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"Dites que vous êtes en Pologne" : le ridicule de la présence militaire française en Ukraine

"Dites que vous êtes en Pologne" : le ridicule de la présence militaire française en Ukraine

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet reçoit Régis de Castelnau, avocat, pour revenir sur la présence de militaires français en Ukraine et... 26.11.2026, Sputnik Afrique

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"Dites que vous êtes en Pologne" : le ridicule de la présence militaire française en Ukraine Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet reçoit Régis de Castelnau, avocat, pour revenir sur la présence de militaires français en Ukraine et sur la gestion pour le moins trouble de cet engagement. Selon lui, les soldats auraient reçu pour consigne de dissimuler leur véritable destination.

Une mascarade qu’il juge "insultante pour l’opinion publique française", alors que les Français " en ont marre de payer" pour ce conflit.L’avocat rappelle que la France est engagée depuis longtemps aux côtés de Kiev, bien avant l’opération actuelle. Il cite François Hollande qui reconnaissait que les accords de Minsk visaient à "permettre à l’Ukraine de gagner du temps, de se réarmer, de faire la guerre à la Russie". Pour Régis de Castelnau, il faut "arrêter les hypocrisies" : la Russie est en guerre avec l’OTAN, et la France y participe de fait.Il démonte ensuite l’argument juridique du gouvernement, qui refuse d’informer le Parlement au titre de l’article 35 de la Constitution en invoquant l’absence d’ "intentionnalité belligérante". Une notion qu’il qualifie de "grotesque" et de "concept très nouveau dans l’art militaire". Pour lui, la logistique, la maintenance des canons César, la formation des soldats et l’organisation du combat constituent une participation directe aux hostilités. Il illustre son propos par une analogie avec le droit pénal: fournir l’arme, apprendre à s’en servir et conduire la personne devant la maison de la victime, c’est être co-auteur, pas simple complice. Et de citer l’exemple historique de Stalingrad, où les troupes roumaines et italiennes, bien qu’elles ne combattissent pas au front, n’ont pas été épargnées par l’offensive soviétique."Je trouve ça même très déplaisant pour les militaires français", ajoute-t-il, en soulignant que beaucoup, dans l’armée, sont furieux de cette situation. Il estime que les soldats français présents sur le sol ukrainien sont devenus des cibles légitimes aux yeux de Moscou, et que l’exécutif prend des risques "pour ses soldats" et "pour la paix". Une escalade qu’il juge " extrêmement dangereuse", alors que les Russes ont jusqu’ici fait preuve de prudence.Enfin, il avance une hypothèse troublante : la fuite des informations sur ces soldats aurait été organisée par l’Élysée elle-même. Objectif: permettre à Emmanuel Macron, en fin de mandat et au bord de l’effondrement politique, de se donner l’image du "grand va-t-en-guerre, du grand chef de guerre".► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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