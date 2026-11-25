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Souveraineté africaine: la jeunesse et le savoir comme moteurs du continent
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Dans ce nouvel épisode de Boussole du Continent, en direct d'Addis-Abeba à l'occasion du 9e Forum panafricain de la jeunesse, nous recevons Gilbert Rodney... 25.11.2026, Sputnik Afrique
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Souveraineté africaine: la jeunesse et le savoir comme moteurs du continent
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode de Boussole du Continent, en direct d'Addis-Abeba à l'occasion du 9e Forum panafricain de la jeunesse, nous recevons Gilbert Rodney Ondjika, agent de liaison du bureau de l'UNESCO auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.
Au carrefour de la diplomatie multilatérale et de la coopération institutionnelle, il revient sur les préoccupations exprimées par la jeunesse africaine et sur la stratégie de l'UNESCO pour construire une Afrique souveraine dans la production du savoir, de la connaissance et de l'innovation.Pour lui, l'heure n'est plus aux beaux discours: la jeunesse africaine doit passer à l'action et prendre ses responsabilités.Il rappelle que l'éducation est la seule véritable ressource naturelle du continent, celle qui ne tarit jamais et qui produit d'autant plus qu'on y investit. Une conviction qui l'amène à plaider pour une ratification massive de la convention d'Addis-Abeba sur la reconnaissance des diplômes dans l'enseignement supérieur, encore ratifiée par seulement quinze États.Au-delà de l'éducation, l'invité évoque le numérique et l'intelligence artificielle, la valorisation du patrimoine culturel africain – le continent le plus sous-représenté sur la liste du patrimoine mondial – et le processus de restitution des biens culturels spoliés pendant la colonisation, dans lequel l'UNESCO accompagne les États africains.Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – OvercastEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Souveraineté africaine: la jeunesse et le savoir comme moteurs du continent
Dans ce nouvel épisode de Boussole du Continent, en direct d'Addis-Abeba à l'occasion du 9e Forum panafricain de la jeunesse, nous recevons Gilbert Rodney Ondjika, agent de liaison du bureau de l'UNESCO auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.
Au carrefour de la diplomatie multilatérale et de la coopération institutionnelle, il revient sur les préoccupations exprimées par la jeunesse africaine et sur la stratégie de l'UNESCO pour construire une Afrique souveraine dans la production du savoir, de la connaissance et de l'innovation.
Pour lui, l'heure n'est plus aux beaux discours: la jeunesse africaine doit passer à l'action et prendre ses responsabilités.
"En Afrique, nous avons le syndrome des beaux documents. Ce qui nous manque, c'est la mise en œuvre. L'heure est venue d'appliquer les textes que nous adoptons."
Il rappelle que l'éducation est la seule véritable ressource naturelle du continent, celle qui ne tarit jamais et qui produit d'autant plus qu'on y investit. Une conviction qui l'amène à plaider pour une ratification massive de la convention d'Addis-Abeba sur la reconnaissance des diplômes dans l'enseignement supérieur, encore ratifiée par seulement quinze États.
"On ne peut pas parler de souveraineté quand on n'a pas des peuples éduqués. Un peuple bien éduqué, c'est un peuple qui sait qui il est, qui sait d'où il vient et qui est capable de prendre des décisions pour lui-même, et non pas calquer des modèles qui lui sont imposés de l'extérieur."
Au-delà de l'éducation, l'invité évoque le numérique et l'intelligence artificielle, la valorisation du patrimoine culturel africain – le continent le plus sous-représenté sur la liste du patrimoine mondial – et le processus de restitution des biens culturels spoliés pendant la colonisation, dans lequel l'UNESCO accompagne les États africains.
"Les jeunes Africains innovent déjà dans le numérique. Ils n'ont pas attendu. Mais l'intelligence artificielle demande une consommation de ressources énergétiques incroyables. Il faut toute une chaîne autour."
Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.
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