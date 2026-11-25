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"Les Africains n'ont pas attendu les Européens pour s’aider"
"Les Africains n'ont pas attendu les Européens pour s’aider"
Sputnik Afrique
Selon les dernières données publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les financements internationaux accordés par les... 25.11.2026, Sputnik Afrique
2026-11-25T16:38+0100
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"Les Africains n'ont pas attendu les Européens pour s’aider"
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Selon les dernières données publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les financements internationaux accordés par les pays membres ont enregistré une baisse historique. Les chiffres sont particulièrement préoccupants pour le continent africain, l'OCDE prévoit une nouvelle baisse de 11,6 %.
Au programme de ce numéro de L’Étendard,plusieurs questions qui suscitent la curiosité de plusieurs Africains autour de l’OCDE. Que révèle cette diminution de l'aide extérieure sur le modèle de financement du développement africain ?Pour nous éclairer face à ces enjeux, nous recevons Iba Diagne, directeur des relations BRICS.Selon lui, les Africains se sont toujours aidés, il est temps pour eux de prendre les choses en main.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Selon les dernières données publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les financements internationaux accordés par les pays membres ont enregistré une baisse historique. Les chiffres sont particulièrement préoccupants pour le continent africain, l'OCDE prévoit une nouvelle baisse de 11,6 %.
Au programme de ce numéro de L’Étendard,plusieurs questions qui suscitent la curiosité de plusieurs Africains autour de l’OCDE. Que révèle cette diminution de l'aide extérieure sur le modèle de financement du développement africain ?
Pour nous éclairer face à ces enjeux, nous recevons Iba Diagne, directeur des relations BRICS.
Selon lui, les Africains se sont toujours aidés, il est temps pour eux de prendre les choses en main.
“Les Africains n'ont pas attendu les Européens pour s’aider. Il est temps pour nous, Africains, de repenser à ce que nous voulons réellement. Quelle est la place de l'Afrique ? C'est à nous de nous définir et de l'imposer, en trouvant nos propres solutions par nous-mêmes”, témoigne l’expert au micro de Sputnik Afrique.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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