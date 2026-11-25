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La Russie s’est classée deuxième parmi les exportateurs de produits agricoles vers l’Afrique du Sud
La Russie s’est classée deuxième parmi les exportateurs de produits agricoles vers l’Afrique du Sud
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Au total, 230.000 tonnes de marchandises ont été livrées de janvier à septembre 2026, d'après l’agence russe d’exportation agricole, Agroexport. 25.11.2026, Sputnik Afrique
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Voici le top 3 des produits exportés: 🔸 blé: pour un montant de plus de 51,5 millions de dollars;🔸 café soluble: plus de 1,1 million de dollars;🔸 millet: environ 770.000 dollars.
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Au total, 230.000 tonnes de marchandises ont été livrées de janvier à septembre 2026, d'après l’agence russe d’exportation agricole, Agroexport.
Voici le top 3 des produits exportés:
🔸 blé: pour un montant de plus de 51,5 millions de dollars;
🔸 café soluble: plus de 1,1 million de dollars;
🔸 millet: environ 770.000 dollars.