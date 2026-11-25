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"Ils sont vus comme des menteurs": les défis du journalisme communautaire en Afrique
"Ils sont vus comme des menteurs": les défis du journalisme communautaire en Afrique
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Cet épisode de Pouls analyse de plus près la réalité du journalisme du terrain, loin des salles de rédaction confortables et des écoles de communication. 25.11.2026, Sputnik Afrique
2026-11-25T16:10+0100
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"Ils sont vus comme des menteurs": les défis du journalisme communautaire en Afrique
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Cet épisode de Pouls analyse de plus près la réalité du journalisme du terrain, loin des salles de rédaction confortables et des écoles de communication.
Pour dépasser les discours institutionnels et parler franc concernant la situation réelle, Sputnik tend le micro à Arfang Diedhiou, journaliste, animateur et technicien à Radio Tabadian FM, à plus de 400 kilomètres de Dakar.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Cet épisode de Pouls analyse de plus près la réalité du journalisme du terrain, loin des salles de rédaction confortables et des écoles de communication.
Pour dépasser les discours institutionnels et parler franc concernant la situation réelle, Sputnik tend le micro à Arfang Diedhiou, journaliste, animateur et technicien à Radio Tabadian FM, à plus de 400 kilomètres de Dakar.
"Les journalistes d'ici sont laissés en rade. Ils ne sont pas bien rémunérés par rapport à leur travail. Ils sont vus comme des menteurs parce que des fois, on dit que c'est eux qui sortent les fausses nouvelles. Mais le journalisme, c'est le don de soi. Il faut être engagé. Quand on s'engage, on trouve les solutions. Et on ne peut pas aller en solo dans le journalisme. Quand on est en union, on peut mieux faire qu'une personne seule", estime Arfang Diedhiou.
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