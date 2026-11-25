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"Il ne faut pas croire la parole de l'Occident qui joue avec des cartes qui sont faussées"
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Sputnik Afrique
Des médias français ont révélé la présence de militaires français en Ukraine, chargés notamment de veiller aux équipements de l'armée ukrainienne. Pour Sputnik... 25.11.2026, Sputnik Afrique
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"Il ne faut pas croire la parole de l'Occident qui joue avec des cartes qui sont faussées"
Sputnik Afrique
Des médias français ont révélé la présence de militaires français en Ukraine, chargés notamment de veiller aux équipements de l'armée ukrainienne. Au micro de Sputnik Afrique, Laurent Brayard, journaliste français dans le Donbass, revient sur les implications de ces révélations et les questions qu'elles soulèvent quant au contrôle parlementaire de l'engagement français.
Pour le journaliste, la présence de soldats français en Ukraine sans information préalable des parlementaires devrait susciter des interrogations. Il appelle les élus à se saisir de cette question et met en garde contre les risques liés à ce type d'opérations.Laurent Brayard revient également sur l'évolution de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. Il estime que les annonces successives des pays occidentaux, suivies de nouvelles livraisons d'armes, ont contribué à installer une défiance à l'égard de leur parole.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"Il ne faut pas croire la parole de l'Occident qui joue avec des cartes qui sont faussées"
Des médias français ont révélé la présence de militaires français en Ukraine, chargés notamment de veiller aux équipements de l'armée ukrainienne. Pour Sputnik Afrique, Laurent Brayard, journaliste français dans le Donbass, revient sur ces révélations et les questions qu'elles soulèvent quant au contrôle parlementaire de l'engagement français.
Pour le journaliste, la présence de soldats français en Ukraine sans information préalable des parlementaires devrait susciter des interrogations. Il appelle les élus à se saisir de cette question et met en garde contre les risques liés à ce type d'opérations.
"C'est assez évident, ça pose des questions, ça devrait en poser. Et j'espère que les parlementaires, quand même, vont taper du poing sur la table. J'en doute un peu quand même, mais bon, il serait temps quand même [...] de se pencher sur ce genre de cas parce que c'est assez dangereux."
Laurent Brayard revient également sur l'évolution de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. Il estime que les annonces successives des pays occidentaux, suivies de nouvelles livraisons d'armes, ont contribué à installer une défiance à l'égard de leur parole.
"Au départ, ils avaient dit, vous vous souvenez, qu'on n'aurait pas d'armements lourds. Et puis, quelques semaines après, hop, c'était parti. Il y avait déjà les canons de 155 César, et puis etc. Ensuite, pas d'avions. Et puis, on en a donné, etc. [...] En gros, il ne faut pas croire la parole de l'Occident parce que, bien sûr, il joue toujours avec des cartes qui sont faussées."
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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