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Algérie-Niger: un accord militaire qui dérange Bruxelles?
Algérie-Niger: un accord militaire qui dérange Bruxelles?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Linda Larbaoui, analyste politique algérienne, pour décrypter la décision d'Alger d'envoyer des... 25.11.2026, Sputnik Afrique
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Algérie-Niger: un accord militaire qui dérange Bruxelles?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Linda Larbaoui, analyste politique algérienne, pour décrypter la décision d'Alger d'envoyer des troupes au Niger afin de mener conjointement avec Niamey la lutte antiterroriste, et la réaction inhabituelle de l'Union européenne.
Une première depuis 1973: Alger déploie des forces hors de son territoire pour coopérer militairement avec Niamey. Mais ce qui surprend, c'est la demande d'explications formulée par Bruxelles à l'encontre de deux États souverains.Pour l'analyste, ce rapprochement algéro-nigérien casse un "mur virtuel" dessiné par les Occidentaux entre l'Afrique du Nord et le reste du continent. Derrière la demande d'explications, elle voit la volonté de préserver une zone d'influence historique, alors que la Russie, la Chine et d'autres puissances investissent massivement dans la bande sahélo-sahélienne.Elle insiste également sur le deux poids deux mesures : la réaction européenne n'est pas la même face aux déploiements français, américains ou russes dans la région. Et souligne que la fermeté d'Alger, qui a rappelé sa souveraineté non négociable, pourrait faire école auprès d'autres capitales africaines rejetant les injonctions occidentales.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Algérie-Niger: un accord militaire qui dérange Bruxelles?
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Linda Larbaoui, analyste politique algérienne, pour décrypter la décision d'Alger d'envoyer des troupes au Niger afin de mener conjointement avec Niamey la lutte antiterroriste, et la réaction inhabituelle de l'Union européenne.
Une première depuis 1973: Alger déploie des forces hors de son territoire pour coopérer militairement avec Niamey. Mais ce qui surprend, c'est la demande d'explications formulée par Bruxelles à l'encontre de deux États souverains.
"Bruxelles n'a rien à dire et n'est pas concernée par deux pays voisins, deux États qui ont décidé de travailler ensemble, de signer des accords et de se rapprocher."
Pour l'analyste, ce rapprochement algéro-nigérien casse un "mur virtuel" dessiné par les Occidentaux entre l'Afrique du Nord et le reste du continent. Derrière la demande d'explications, elle voit la volonté de préserver une zone d'influence historique, alors que la Russie, la Chine et d'autres puissances investissent massivement dans la bande sahélo-sahélienne.
"Le fait d'avoir cassé ce mur virtuel donne la force des pays subsahariens. Si l'Afrique va vers un développement, ça va jouer contre l'Union européenne."
Elle insiste également sur le deux poids deux mesures : la réaction européenne n'est pas la même face aux déploiements français, américains ou russes dans la région. Et souligne que la fermeté d'Alger, qui a rappelé sa souveraineté non négociable, pourrait faire école auprès d'autres capitales africaines rejetant les injonctions occidentales.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtes Et pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!