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"L’Europe de l’Ouest a délégué sa sécurité ultime au parapluie militaire américain via l’Otan"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste français et auteur, analyse les causes du déclassement de l'Europe sur l'échiquier... 24.11.2026, Sputnik Afrique
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"L’Europe de l’Ouest a délégué sa sécurité ultime au parapluie militaire américain via l’Otan"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste français et auteur, analyse les causes du déclassement de l'Europe sur l'échiquier géopolitique mondial, dans le cadre de l'architecture multipolaire émergente, sur fond du sommet tripartite entre Poutine, Xi et Trump, en marge du sommet de l'APEC Shenzhen, en Chine.
Selon Claude Janvier, l’intégration européenne ne résulte pas d’un idéal de dépassement des nations, mais du déclassement stratégique du continent après 1945. Incapables d’assurer seuls leur survie face aux États-Unis et à l’Union soviétique, les États européens auraient utilisé la construction communautaire comme un outil pragmatique de sauvegarde nationale.Pour lui, l’illusion d’une autonomie politique européenne s’est maintenue tant que la protection américaine semblait acquise.L’expert considère que le déclassement européen s’aggrave avec l’effondrement de l’ordre unipolaire occidental. L’émergence de puissances autonomes — Chine, Inde et Russie — ainsi que le multialignement de pays pivots tels que le Brésil, la Turquie, les monarchies du Golfe, l’Indonésie et l’Iran redessineraient l’échiquier mondial.Prise en étau entre l’affirmation des empires-civilisations et la perte de son monopole normatif, l’Europe verrait son modèle juridique universel remis en cause. Faute de puissance souveraine, elle risquerait, selon Claude Janvier, de devenir un simple terrain d’affrontement ou d’influence entre les nouveaux pôles mondiaux.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste français et auteur, analyse les causes du déclassement de l'Europe sur l'échiquier géopolitique mondial, dans le cadre de l'architecture multipolaire émergente, sur fond du sommet tripartite entre Poutine, Xi et Trump, en marge du sommet de l'APEC Shenzhen, en Chine.
Selon Claude Janvier, l’intégration européenne ne résulte pas d’un idéal de dépassement des nations, mais du déclassement stratégique du continent après 1945. Incapables d’assurer seuls leur survie face aux États-Unis et à l’Union soviétique, les États européens auraient utilisé la construction communautaire comme un outil pragmatique de sauvegarde nationale.
Pour lui, l’illusion d’une autonomie politique européenne s’est maintenue tant que la protection américaine semblait acquise.
"Le sommet trilatéral de Shenzhen entre Trump, Xi et Poutine agit aujourd’hui comme un brutal révélateur de cette vulnérabilité originelle. Face au retour des grands empires, le discours sur la souveraineté européenne se heurte désormais à l’incapacité géopolitique d’une Union bâtie pour le commerce, et non pour le rapport de force", a affirmé le journaliste français.
L’expert considère que le déclassement européen s’aggrave avec l’effondrement de l’ordre unipolaire occidental. L’émergence de puissances autonomes — Chine, Inde et Russie — ainsi que le multialignement de pays pivots tels que le Brésil, la Turquie, les monarchies du Golfe, l’Indonésie et l’Iran redessineraient l’échiquier mondial.
"BRICS incarne cette volonté de contourner l’hégémonie occidentale par des outils financiers et monétaires alternatifs. Au-delà d’une simple redistribution matérielle de la puissance, ce basculement marque surtout la fin du monopole occidental sur l’écriture des normes et des règles internationales", a souiligné l’auteur français.
Prise en étau entre l’affirmation des empires-civilisations et la perte de son monopole normatif, l’Europe verrait son modèle
juridique universel remis en cause. Faute de puissance souveraine, elle risquerait, selon Claude Janvier, de devenir un simple terrain d’affrontement ou d’influence entre les nouveaux pôles mondiaux.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!