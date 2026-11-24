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Le partenariat russo-ivoirien: La Russie "serait un grand partenaire pour la Côte d'Ivoire"
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Le 24 novembre 2025, à Abidjan, les autorités ivoiriennes ont reçu une délégation de la Fondation russe Skolkovo, conduite par l’ambassadeur de Russie en Côte... 24.11.2026, Sputnik Afrique
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Le partenariat russo-ivoirien: La Russie "serait un grand partenaire pour la Côte d'Ivoire"
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Le 24 novembre 2025, à Abidjan, les autorités ivoiriennes ont reçu une délégation de la Fondation russe Skolkovo, conduite par l’ambassadeur de Russie en Côte d’Ivoire, Alexey Saltykov. Au cœur des discussions: le développement de technopoles, l’intelligence artificielle, la digitalisation des services publics et privés.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, nous recevons Oumarou Panandtigri, juriste ivoirien, expert dans le secteur de la mobilité durable, qui a notamment effectué ses études en Russie, à l’université fédérale de Kazan.À travers ce numéro, il nous éclaire sur les enjeux de ce partenariat et partage son parcours en Russie.Selon lui, la Russie est une puissance technologique et elle peut constituer un grand partenaire pour la Côte d’Ivoire.Il ajoute que son parcours en Russie était une belle expérience qui mérite d'être vécue.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Le partenariat russo-ivoirien: La Russie "serait un grand partenaire pour la Côte d'Ivoire"
16:28 24.11.2026 (Mis à jour: 16:29 24.11.2026)
Le 24 novembre 2025, à Abidjan, les autorités ivoiriennes ont reçu une délégation de la Fondation russe Skolkovo, conduite par l’ambassadeur de Russie en Côte d’Ivoire, Alexey Saltykov. Au cœur des discussions: le développement de technopoles, l’intelligence artificielle, la digitalisation des services publics et privés.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, nous recevons Oumarou Panandtigri, juriste ivoirien, expert dans le secteur de la mobilité durable, qui a notamment effectué ses études en Russie, à l’université fédérale de Kazan.
À travers ce numéro, il nous éclaire sur les enjeux de ce partenariat et partage son parcours en Russie.
Selon lui, la Russie est une puissance technologique et elle peut constituer un grand partenaire pour la Côte d’Ivoire.
“Nous connaissons la puissance technologique de la Russie, avec toutes les innovations numériques qu'elle a développées. Je pense qu'elle représente un grand partenaire pour la Côte d'Ivoire, dans la mesure où nous avons encore de réels défis numériques à relever dans notre pays et que nous sommes favorables au partage de technologies”, affirme le juriste.
Il ajoute que son parcours en Russie était une belle expérience qui mérite d'être vécue.
“Nous avons profité de cette occasion pour découvrir la culture russe et échanger avec des personnes de différentes nationalités. Voilà, on est plongé en plein dans le bain! C'était vraiment intéressant: nous avons découvert une nouvelle culture et rencontré de nouvelles personnes. C'est une expérience à vivre”, témoigne l’expert au micro de Sputnik Afrique.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast
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