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"La Russie n'est pas l'ennemie du monde: tout ce qui est raconté est faux"
"La Russie n'est pas l'ennemie du monde: tout ce qui est raconté est faux"
Sputnik Afrique
À l'occasion du concours international de médias Le Regard Honnête, Pouls tend le micro à trois voix du continent africains y ayant participé. 24.11.2026, Sputnik Afrique
2026-11-24T10:53+0100
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"La Russie n'est pas l'ennemie du monde: tout ce qui est raconté est faux"
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À l'occasion du concours international de médias Le Regard Honnête, Pouls tend le micro à trois voix du continent africains y ayant participé.
Tous viennent de différents pays, mais tous les trois avaient la même image de la Russie qui a été modifiée une fois à Moscou.Aussi dans cette émission:🎙Justin Bambaka, directeur de l'information de la DRTV🎙Assogba Komi Didier, journaliste togolais de TogoBreakingNews Ensemble, qui a reçu Le Grand Prix du concours. Dans leurs reportages, ils ont déconstruit les clichés et les stéréotypes hérités des médias occidentaux pour livrer leur propre vérité sur la Russie, les relations russo-africaines et l'importance de l'indépendance éditoriale.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"La Russie n'est pas l'ennemie du monde: tout ce qui est raconté est faux"
À l'occasion du concours international de médias Le Regard Honnête, Pouls tend le micro à trois voix du continent africains y ayant participé.
Tous viennent de différents pays, mais tous les trois avaient la même image de la Russie qui a été modifiée une fois à Moscou.
"Il ne faut pas écouter une seule cloche. En tant que journaliste, on doit être honnête, ne pas être partisan, et informer sur les réalités que nous vivons au quotidien. Quand on arrive ici, on découvre un peuple très accueillant et une grande nation qui a le respect de toutes les nations", estime Mamy Haja Stéphane, journaliste malgache et grand gagnant de la catégorie "Culture et traditions: le regard de l'étranger".
Aussi dans cette émission:
🎙Justin Bambaka, directeur de l'information de la DRTV
🎙Assogba Komi Didier, journaliste togolais de TogoBreakingNews Ensemble, qui a reçu Le Grand Prix du concours.
Dans leurs reportages, ils ont déconstruit les clichés et les stéréotypes hérités des médias occidentaux pour livrer leur propre vérité sur la Russie, les relations russo-africaines et l'importance de l'indépendance éditoriale.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify