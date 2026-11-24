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Afrique centrale:"L’industrie extractive joue un rôle prépondérant"
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Du 13 au 15 octobre 2026, à Yaoundé, la 42ᵉ session du Comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts d'Afrique centrale a réuni des... 24.11.2026, Sputnik Afrique
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Afrique centrale:"L’industrie extractive joue un rôle prépondérant"
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Du 13 au 15 octobre 2026, à Yaoundé, la 42ᵉ session du Comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts d'Afrique centrale a réuni des représentants des États et des communautés économiques régionales. Cette rencontre avait pour objectif d'identifier les réformes les plus urgentes et les moyens de renforcer leur application.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, une rencontre qui a réuni des représentants du secteur privé, du monde académique et des partenaires techniques et financiers. Les États d'Afrique centrale sont-ils prêts à passer des annonces aux transformations concrètes?Pour élucider cette question nous recevons Mamourou Kone, directeur Général de VFD-Afrique SARL (Mali).Selon lui, pour éviter que l’Afrique centrale soit dépendante de l’extraction, il faut que les gouvernements puissent observer le principe de continuité.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Afrique centrale:"L’industrie extractive joue un rôle prépondérant"
Du 13 au 15 octobre 2026, à Yaoundé, la 42ᵉ session du Comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts d'Afrique centrale a réuni des représentants des États et des communautés économiques régionales. Cette rencontre avait pour objectif d'identifier les réformes les plus urgentes et les moyens de renforcer leur application.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, une rencontre qui a réuni des représentants du secteur privé, du monde académique et des partenaires techniques et financiers. Les États d'Afrique centrale sont-ils prêts à passer des annonces aux transformations concrètes?
Pour élucider cette question nous recevons Mamourou Kone, directeur Général de VFD-Afrique SARL (Mali).
Selon lui, pour éviter que l’Afrique centrale soit dépendante de l’extraction, il faut que les gouvernements puissent observer le principe de continuité.
“Les gouvernements doivent observer un principe que j'appelle le principe de continuité, c'est-à-dire que tous les accords qui ont été signés avec les investisseurs étrangers resteront inchangés, peu importe les changements de régime ou les changements administratifs. Donc, cela donne l'assurance aux investisseurs”, affirme l’expert au micro de Sputnik Afrique.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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