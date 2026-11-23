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"Une rencontre de haut niveau entre dirigeants puissants pour parler sans langue de bois"
"Une rencontre de haut niveau entre dirigeants puissants pour parler sans langue de bois"
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Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump ont tenu une réunion tripartite en marge du sommet de l'APEC à Shenzhen, en Chine. Au micro de Sputnik Afrique... 23.11.2026, Sputnik Afrique
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"Une rencontre de haut niveau entre dirigeants puissants pour parler sans langue de bois"
Sputnik Afrique
Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump ont tenu une réunion tripartite en marge du sommet de l'APEC à Shenzhen, en Chine. Au micro de Sputnik Afrique, Abdoulaye Diallo, président du Réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, revient sur la portée de cette rencontre.
L'expert a d'abord salué une rencontre de haut niveau entre trois grandes puissances, estimant qu'il était temps que leurs dirigeants puissent échanger directement et ouvertement.Interrogé sur les propos de Vladimir Poutine concernant la "diarrhée politique en Europe", prononcés lors de sa conférence de presse, Abdoulaye Diallo estime que le président russe a choisi ses mots avec soin. Il y voit une critique de ce qu'il qualifie d'immaturité politique occidentale et des récits médiatiques sur la Russie.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"Une rencontre de haut niveau entre dirigeants puissants pour parler sans langue de bois"
Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump ont tenu une réunion tripartite en marge du sommet de l'APEC à Shenzhen, en Chine. Au micro de Sputnik Afrique, Abdoulaye Diallo, président du Réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, revient sur la portée de cette rencontre.
L'expert a d'abord salué une rencontre de haut niveau entre trois grandes puissances, estimant qu'il était temps que leurs dirigeants puissent échanger directement et ouvertement.
"Cette rencontre était une rencontre de haut niveau, comme je l'ai souligné. C'est une rencontre entre des dirigeants d'État puissants, il faut le dire, il faut le reconnaître également. Je crois qu'il était temps pour que cette rencontre ait lieu, pour parler sans langue de bois, afin de mettre en place ce temps pour se parler sans détournement, sans hypocrisie."
Interrogé sur les propos de Vladimir Poutine concernant la "diarrhée politique en Europe", prononcés lors de sa conférence de presse, Abdoulaye Diallo estime que le président russe a choisi ses mots avec soin. Il y voit une critique de ce qu'il qualifie d'immaturité politique occidentale et des récits médiatiques sur la Russie.
"Je crois que Vladimir Poutine a pesé ses mots. Sûrement, je dirais qu'il est temps de mettre fin à cette hypocrisie politique, à cette immaturité occidentale. Parce que la Russie a toujours été de bonne foi pour que les choses puissent bien marcher."
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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