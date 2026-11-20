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Trump, Xi Jinping et Poutine: la fin du monde unipolaire, quel impact pour l’Afrique?
Trump, Xi Jinping et Poutine: la fin du monde unipolaire, quel impact pour l’Afrique?
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Le 19 novembre 2026, une rencontre historique s'est tenue à Shenzhen, en Chine. Pour la première fois, les dirigeants des trois principales puissances... 20.11.2026, Sputnik Afrique
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Trump, Xi Jinping et Poutine: la fin du monde unipolaire, quel impact pour l’Afrique?
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Le 19 novembre 2026, une rencontre historique s'est tenue à Shenzhen, en Chine. Pour la première fois, les dirigeants des trois principales puissances nucléaires mondiales, Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping, se sont retrouvés autour d'une même table pour échanger sur les grands enjeux internationaux.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, une rencontre historique qui a réuni les dirigeants de trois puissances nucléaires.Mais une question suscite notre attention: quelle place occupe l'Afrique dans cette nouvelle configuration internationale ?Pour répondre à cette question, nous avons reçu Abdoulaye Nabaloum, spécialiste des relations internationales et des questions stratégiques.Selon lui, cette rencontre est la matérialisation de la multipolarité qui est une opportunité pour l’Afrique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Trump, Xi Jinping et Poutine: la fin du monde unipolaire, quel impact pour l’Afrique?
Le 19 novembre 2026, une rencontre historique s'est tenue à Shenzhen, en Chine. Pour la première fois, les dirigeants des trois principales puissances nucléaires mondiales, Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping, se sont retrouvés autour d'une même table pour échanger sur les grands enjeux internationaux.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, une rencontre historique qui a réuni les dirigeants de trois puissances nucléaires.
Mais une question suscite notre attention: quelle place occupe l'Afrique dans cette nouvelle configuration internationale ?
Pour répondre à cette question, nous avons reçu Abdoulaye Nabaloum, spécialiste des relations internationales et des questions stratégiques.
Selon lui, cette rencontre est la matérialisation de la multipolarité qui est une opportunité pour l’Afrique.
“Le multipolarisme est véritablement une opportunité pour l'Afrique. Et pour comprendre cette opportunité, il faut partir d'où? D'où vient l'Afrique? L'Afrique, de mon point de vue, a été structurée en couches à travers la stratégie et la géopolitique mondiale, de sorte que quand vous prenez les pays africains, ils doivent d'abord dépendre des institutions régionales, ensuite dépendre des maîtres colons occidentaux avant de pouvoir, au plan international, imposer ou donner de la voix”, affirme l’expert au micro de Sputnik Afrique.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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