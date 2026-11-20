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Souveraineté intellectuelle: "L’Afrique est le berceau de l’humanité"
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Pendant la période coloniale, de nombreux documents ont été constitués par les administrations européennes sur les territoires africains. Certains ont été... 20.11.2026, Sputnik Afrique
2026-11-20T16:25+0100
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Souveraineté intellectuelle: "L’Afrique est le berceau de l’humanité"
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Pendant la période coloniale, de nombreux documents ont été constitués par les administrations européennes sur les territoires africains. Certains ont été transférés vers les métropoles au moment des indépendances. D'autres sont restés dans les anciennes puissances coloniales.
Au sommaire de ce numéro de L’Étendard, plusieurs questions relatives aux archives historiques. Qui détient aujourd'hui les documents permettant de raconter l'histoire de l'Afrique? Les États africains disposent-ils des moyens nécessaires pour récupérer, conserver et numériser leurs archives? Peut-on parler de souveraineté politique sans souveraineté intellectuelle ?Pour répondre à ces questions, nous recevons Aboulaye Kourouma, homme politique guinéen, député à l’Assemblée nationale de Guinée et président du parti Rassemblement pour la renaissance et le développement.Selon lui, toutes ces interrogations peuvent être résumées par le fait que l’Afrique est le berceau de l’humanité.Il ajoute que les pays africains doivent s’impliquer à faire revenir les archives dans leurs pays respectifs, comme cela a été le cas pour son pays, la Guinée.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Souveraineté intellectuelle: "L’Afrique est le berceau de l’humanité"
Pendant la période coloniale, de nombreux documents ont été constitués par les administrations européennes sur les territoires africains. Certains ont été transférés vers les métropoles au moment des indépendances. D'autres sont restés dans les anciennes puissances coloniales.
Au sommaire de ce numéro de L’Étendard, plusieurs questions relatives aux archives historiques. Qui détient aujourd'hui les documents permettant de raconter l'histoire de l'Afrique? Les États africains disposent-ils des moyens nécessaires pour récupérer, conserver et numériser leurs archives? Peut-on parler de souveraineté politique sans souveraineté intellectuelle ?
Pour répondre à ces questions, nous recevons Aboulaye Kourouma, homme politique guinéen, député à l’Assemblée nationale de Guinée et président du parti Rassemblement pour la renaissance et le développement.
Selon lui, toutes ces interrogations peuvent être résumées par le fait que l’Afrique est le berceau de l’humanité.
“Il nous a été enseigné que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cela résume tout pour moi. Si nous sommes le berceau de l'humanité, tout a été copié, tout a été appris chez nous: que ce soit la manière dont nous communiquions, la manière dont nous conservions nos corps par la momification, ou la manière dont nous avons créé l'écriture à travers les hiéroglyphes”.
Il ajoute que les pays africains doivent s’impliquer à faire revenir les archives dans leurs pays respectifs, comme cela a été le cas pour son pays, la Guinée.
“Cela dépendra de la politique des pays africains, du patriotisme, du nationalisme ou du panafricanisme qui les motivent quand même. En ce qui concerne mon pays, la Guinée, je crois que tout dernièrement, la France a restitué beaucoup de nos œuvres d'art, et nous sommes en train de fouiller, de chercher à savoir ce qui a existé avant et où cela se trouve. Partout où se trouve une part de l'histoire de notre pays, notre gouvernement est engagé à aller la chercher et à la faire revenir chez nous”, affirme le député au micro de Sputnik Afrique.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast
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