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Le conflit entre les Atlantistes et la Russie à un tournant: donneront-ils sa chance à la paix?

Le conflit entre les Atlantistes et la Russie à un tournant: donneront-ils sa chance à la paix?

Sputnik Afrique

Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale. Au programme: les Européens face au choix... 20.11.2026, Sputnik Afrique

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Le conflit entre les Atlantistes et la Russie à un tournant: donneront-ils sa chance à la paix? Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale. Au programme: les Européens face au choix de leur participation aux négociations sur l’Ukraine, la réunion trilatérale de Shenzhen et le scandale des troupes françaises en Ukraine.

En insistant auprès de la Russie pour que les Européens participent aux négociations sur le conflit ukrainien, les États-Unis les ont placés dans une situation délicate, puisque, comme le souligne Karine Bechet, “réellement le but est toujours d’essayer par un autre moyen que le moyen militaire d'obtenir une capitulation ou une défaite, en tout cas stratégique, de la Russie”.La défaite militaire de la Russie semble impossible, celle-ci étant en possession de l’arme nucléaire. Pour Karine Bechet, “la défaite militaire de la Russie, stratégique, impliquerait presque la disparition physique de l'Europe”.Les Atlantistes cherchent plus à faire pression sur la Russie pour obtenir une défaite politique, puisque, comme le disait Vladimir Poutine, la Russie ne peut être vaincue que de l’intérieur.Si la rencontre entre Vladimir Poutine, Donald Trump et Xi Jinping est importante, pour Karine Bechet, elle ne peut être comparée à celle de Yalta:En envoyant des troupes militaires régulières en Ukraine, la France est tombée au minimum dans la cobelligérance, si on considère l’Ukraine comme un État, ce qui est pour Karine Bechet largement discutable, mais utile:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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