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Le conflit entre les Atlantistes et la Russie à un tournant: donneront-ils sa chance à la paix?
Le conflit entre les Atlantistes et la Russie à un tournant: donneront-ils sa chance à la paix?
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale. Au programme: les Européens face au choix... 20.11.2026, Sputnik Afrique
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Le conflit entre les Atlantistes et la Russie à un tournant: donneront-ils sa chance à la paix?
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale. Au programme: les Européens face au choix de leur participation aux négociations sur l’Ukraine, la réunion trilatérale de Shenzhen et le scandale des troupes françaises en Ukraine.
En insistant auprès de la Russie pour que les Européens participent aux négociations sur le conflit ukrainien, les États-Unis les ont placés dans une situation délicate, puisque, comme le souligne Karine Bechet, “réellement le but est toujours d’essayer par un autre moyen que le moyen militaire d'obtenir une capitulation ou une défaite, en tout cas stratégique, de la Russie”.La défaite militaire de la Russie semble impossible, celle-ci étant en possession de l’arme nucléaire. Pour Karine Bechet, “la défaite militaire de la Russie, stratégique, impliquerait presque la disparition physique de l'Europe”.Les Atlantistes cherchent plus à faire pression sur la Russie pour obtenir une défaite politique, puisque, comme le disait Vladimir Poutine, la Russie ne peut être vaincue que de l’intérieur.Si la rencontre entre Vladimir Poutine, Donald Trump et Xi Jinping est importante, pour Karine Bechet, elle ne peut être comparée à celle de Yalta:En envoyant des troupes militaires régulières en Ukraine, la France est tombée au minimum dans la cobelligérance, si on considère l’Ukraine comme un État, ce qui est pour Karine Bechet largement discutable, mais utile:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Le conflit entre les Atlantistes et la Russie à un tournant: donneront-ils sa chance à la paix?
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale. Au programme: les Européens face au choix de leur participation aux négociations sur l’Ukraine, la réunion trilatérale de Shenzhen et le scandale des troupes françaises en Ukraine.
En insistant auprès de la Russie pour que les Européens participent aux négociations sur le conflit ukrainien, les États-Unis les ont placés dans une situation délicate, puisque, comme le souligne Karine Bechet, “réellement le but est toujours d’essayer par un autre moyen que le moyen militaire d'obtenir une capitulation ou une défaite, en tout cas stratégique, de la Russie”.
La défaite militaire de la Russie semble impossible, celle-ci étant en possession de l’arme nucléaire. Pour Karine Bechet, “la défaite militaire de la Russie, stratégique, impliquerait presque la disparition physique de l'Europe”.
Les Atlantistes cherchent plus à faire pression sur la Russie pour obtenir une défaite politique, puisque, comme le disait Vladimir Poutine, la Russie ne peut être vaincue que de l’intérieur.
“Qu'est-ce que c'est qu'une défaite stratégique politique? C'est renoncer à la victoire, donc renoncer à la défense de ses intérêts, donc renoncer à son existence politique. L'URSS l'a déjà fait”, rappelle la professeure en droit public.
Si la rencontre entre Vladimir Poutine, Donald Trump et Xi Jinping est importante, pour Karine Bechet, elle ne peut être comparée à celle de Yalta:
“Yalta était entre des alliés. Or, nous avons ici les États-Unis, la Chine, la Russie. Les États-Unis ne sont pas des alliés, au minimum commerciaux avec la Chine et militaires avec la Russie. Puisqu'ils sont en guerre économique avec la Chine et ils sont derrière -et tirent les ficelles de- la guerre sur le front ukrainien. Donc, ça me semble extrêmement difficile de parler d'un Yalta. En tout cas, pas dans cette configuration-là et pas maintenant”.
En envoyant des troupes militaires régulières en Ukraine, la France est tombée au minimum dans la cobelligérance, si on considère l’Ukraine comme un État, ce qui est pour Karine Bechet largement discutable, mais utile:
“Maintenant, on comprend pourquoi les Atlantistes ont besoin de maintenir le mythe de l'étaticité de l'Ukraine, qui n'est plus juridiquement un État. Depuis au minimum 2014, voire 2004. C'est pour se cacher sur ça. Absolument. Sinon, ils ne sont pas co-belligérants. Sinon, ils sont belligérants”.
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