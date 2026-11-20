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Financer Kiev: "Qui s’interroge sur la robustesse de nos infrastructures vitales en Europe?"
Financer Kiev: "Qui s’interroge sur la robustesse de nos infrastructures vitales en Europe?"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique français et conseiller en stratégie, revient sur les dessous de la décision... 20.11.2026, Sputnik Afrique
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Financer Kiev: "Qui s’interroge sur la robustesse de nos infrastructures vitales en Europe?"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique français et conseiller en stratégie, revient sur les dessous de la décision de l'UE de distribuer un kit de survie de 72 heures et ses objectifs, militarisant ainsi les civils en Europe en désignant la Russie comme l’ennemi extérieur permanent.
Bertrand Scholler estime que la panne ibérique révèle un paradoxe fondamental: les sociétés européennes désignent volontiers un ennemi extérieur alors qu’elles sont déjà menacées par leurs propres fragilités.Selon l’analyste, la préparation des populations risque de devenir une pédagogie de la peur, et la peur, un instrument d’acceptation politique.Concernant l’Ukraine, il estime que depuis le début, la Russie affirme s’opposer à l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Financer Kiev: "Qui s’interroge sur la robustesse de nos infrastructures vitales en Europe?"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique français et conseiller en stratégie, revient sur les dessous de la décision de l'UE de distribuer un kit de survie de 72 heures et ses objectifs, militarisant ainsi les civils en Europe en désignant la Russie comme l’ennemi extérieur permanent.
Bertrand Scholler estime que la panne ibérique révèle un paradoxe fondamental: les sociétés européennes désignent volontiers un ennemi extérieur alors qu’elles sont déjà menacées par leurs propres fragilités.
"Ne cherchez pas des dictateurs dans les différents pays. Essayez de voir, même si, depuis des années, on vous fait regarder dans une direction inverse, si celui qui tire les ficelles n’est pas celui dont on vous a dit depuis le début qu’il n’était rien du tout", a affirmé l’expert.
Selon l’analyste, la préparation des populations risque de devenir une pédagogie de la peur, et la peur, un instrument d’acceptation politique.
"Les gens deviennent cinglés: ils n’ont plus confiance dans la nourriture, dans l’éducation, dans les politiques, dans les médias. Et, en même temps, ils se rendent compte qu’ils sont complètement dépendants", a estimé Bertrand Scholler.
Concernant l’Ukraine, il estime que depuis le début, la Russie affirme s’opposer à l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan.
"Et maintenant les Américains dissent: on va vous donner le Donbass, mais accepter que ce soit dans l'Otan. [...] Et donc, en fait, ce sont des dialogues de sourds, mais qui donnent l’impression qu’il y a une paix et qui sont toujours transformés dans les médias en: regardez ce qu’on propose à la Russie, même du territoire, alors qu’en fait, elle n’en veut plus".
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