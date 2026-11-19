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Tunis voit ses exportations d'huile d'olive bondir de près de 50% grâce à une récolte exceptionnelle
Tunis voit ses exportations d'huile d'olive bondir de près de 50% grâce à une récolte exceptionnelle
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La Tunisie a exporté 413.100 tonnes d'huile d'olive durant la campagne 2025-2026, contre 280.300 tonnes la saison précédente, soit une hausse de 47,4%, selon... 19.11.2026, Sputnik Afrique
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Tunis voit ses exportations d'huile d'olive bondir de près de 50% grâce à une récolte exceptionnelle
La Tunisie a exporté 413.100 tonnes d'huile d'olive durant la campagne 2025-2026, contre 280.300 tonnes la saison précédente, soit une hausse de 47,4%, selon l'Observatoire national de l'agriculture (ONAGRI).
Production: environ 500.000 tonnes d'huile d'olive, soit un bond de 65% par rapport à la moyenne des cinq campagnes précédentes, selon les autorités.
Marchés: l'Espagne, les États-Unis et l'Italie figurent parmi les principaux acheteurs.
Avec cette récolte, la Tunisie s'est hissée au rang de deuxième producteur mondial d'huile d'olive, derrière l'Espagne, selon les données citées par la presse.