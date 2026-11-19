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Proposition russe lors de la table ronde à l'OSCE: vers quelle architecture de sécurité en Europe?
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Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, le PDG de WARPA, analyse les sujets abordés lors de la table ronde organisée à l'OSCE par la... 19.11.2026, Sputnik Afrique
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Proposition russe lors de la table ronde à l'OSCE: vers quelle architecture de sécurité en Europe?
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, le PDG de WARPA, analyse les sujets abordés lors de la table ronde organisée à l'OSCE par la délégation russe aux négociations de Vienne sur la sécurité militaire et le contrôle des armements, intitulée "La militarisation de l'Europe: et maintenant?"
Concernant l’OSCE, Jean-François Geneste estime que cette organisation n’est ni neutre ni objective, tout comme l’Onu. À ses yeux, il n’y a donc pas grand-chose à attendre de ces organismes.L’expert juge compliqué de trouver une entente avec les pays baltes et, dans une moindre mesure, avec la Pologne, qu’il décrit comme extrêmement antirusses. À court et moyen termes, un compromis avec l’Allemagne lui paraît également illusoire, car Berlin chercherait à s’affirmer comme l’hégémon de l’Europe, dans une forme de "revanche du XXe siècle".S’agissant du conflit ukrainien, l’analyste estime que l’Europe devra payer le prix de la défaite, y compris par son absence totale des négociations sur le règlement de la guerre et la sécurité en Europe.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Proposition russe lors de la table ronde à l'OSCE: vers quelle architecture de sécurité en Europe?
11:38 19.11.2026 (Mis à jour: 11:38 20.11.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, le PDG de WARPA, analyse les sujets abordés lors de la table ronde organisée à l'OSCE par la délégation russe aux négociations de Vienne sur la sécurité militaire et le contrôle des armements, intitulée "La militarisation de l'Europe: et maintenant?"
Concernant l’OSCE, Jean-François Geneste estime que cette organisation n’est ni neutre ni objective, tout comme l’Onu. À ses yeux, il n’y a donc pas grand-chose à attendre de ces organismes.
"Un retour à la situation de 1991 semble très difficile à atteindre, même si, semble-t-il, il y a une clause, dans l’autorisation par l’URSS de la réunification allemande, qui pourrait être explicitement invoquée pour séparer l’Allemagne en deux entités à nouveau".
L’expert juge compliqué de trouver une entente avec les pays baltes et, dans une moindre mesure, avec la Pologne, qu’il décrit comme extrêmement antirusses. À court et moyen termes, un compromis avec l’Allemagne lui paraît également illusoire, car Berlin chercherait à s’affirmer comme l’hégémon de l’Europe, dans une forme de "revanche du XXe siècle".
S’agissant du conflit ukrainien, l’analyste estime que l’Europe devra payer le prix de la défaite, y compris par son absence totale des négociations sur le règlement de la guerre et la sécurité
en Europe.
"Je pense que c'est très bien que l'Europe soit absente des négociations dans le règlement de la guerre et de la sécurité en Europe, et que les USA tiennent leur chien en laisse, d'une certaine façon, si je peux dire ça comme ça, ils savent très bien le faire", a affirmé Jean-François Geneste.
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