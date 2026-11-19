Principales déclarations issues de la rencontre entre Poutine, Xi Jinping et Trump à cette heure
© Sputnik . Sergey Bobylev / Accéder à la base multimédiaТрехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа Vladimir Poutine, Donald Trump et Xi Jinping se réunissent en trilatérale en marge du sommet de l’APEC
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La Russie, la Chine et les États-Unis ont des intérêts communs dans le règlement des conflits régionaux, notamment en Ukraine - Poutine
🇷🇺 Autres déclarations clé du Président russe lors de sa rencontre avec Xi et Trump en Chine:
🔹 Les trois pays ont été à l'origine de la création de l'Onu et portent une responsabilité dans le renforcement du droit international.
🔹 La Russie, la Chine et les États-Unis peuvent contribuer à renforcer la stabilité mondiale s'ils coopèrent de manière constructive.
🔹 Ces pays partagent une responsabilité commune dans le maintien de la paix et de la sécurité.
🔹 Moscou, Washington et Pékin ont des intérêts communs dans la lutte contre le terrorisme international.
🇨🇳 Parmi les déclarations du dirigeant chinois Xi Jinping:
🔹 Le monde actuel est loin d'être calme ; les États-Unis, la Chine et la Russie doivent œuvrer ensemble pour préserver la paix sur la planète.
🔹 Une interaction positive entre les grandes puissances n'est pas une simple option parmi d'autres, mais une nécessité.
🔹 La Chine, la Russie et les États-Unis doivent coopérer pour résoudre les problèmes mondiaux et assurer conjointement la paix et la stabilité dans le monde.
🔹 Lorsque les grandes puissances s'entendent, la paix règne dans le monde; lorsqu'elles entrent en conflit, c'est le chaos.
🇺🇸 Points principaux du discours du Président Donald Trump:
🔹 La Russie, la Chine et les États-Unis doivent maintenir un dialogue. Trump lui-même se dit prêt au dialogue en vue d'un avenir meilleur.
🔹 La Cour pénale internationale a échappé à tout contrôle.
🔹 La réduction des armements nucléaires doit rester à l'ordre du jour.
🔹 Toutes les parties ont intérêt à ce que le conflit ukrainien soit résolu.
🇷🇺 Autres déclarations clé du Président russe lors de sa rencontre avec Xi et Trump en Chine:
🔹 Les trois pays ont été à l'origine de la création de l'Onu et portent une responsabilité dans le renforcement du droit international.
🔹 La Russie, la Chine et les États-Unis peuvent contribuer à renforcer la stabilité mondiale s'ils coopèrent de manière constructive.
🔹 Ces pays partagent une responsabilité commune dans le maintien de la paix et de la sécurité.
🔹 Moscou, Washington et Pékin ont des intérêts communs dans la lutte contre le terrorisme international.
🇨🇳 Parmi les déclarations du dirigeant chinois Xi Jinping:
🔹 Le monde actuel est loin d'être calme ; les États-Unis, la Chine et la Russie doivent œuvrer ensemble pour préserver la paix sur la planète.
🔹 Une interaction positive entre les grandes puissances n'est pas une simple option parmi d'autres, mais une nécessité.
🔹 La Chine, la Russie et les États-Unis doivent coopérer pour résoudre les problèmes mondiaux et assurer conjointement la paix et la stabilité dans le monde.
🔹 Lorsque les grandes puissances s'entendent, la paix règne dans le monde; lorsqu'elles entrent en conflit, c'est le chaos.
🇺🇸 Points principaux du discours du Président Donald Trump:
🔹 La Russie, la Chine et les États-Unis doivent maintenir un dialogue. Trump lui-même se dit prêt au dialogue en vue d'un avenir meilleur.
🔹 La Cour pénale internationale a échappé à tout contrôle.
🔹 La réduction des armements nucléaires doit rester à l'ordre du jour.
🔹 Toutes les parties ont intérêt à ce que le conflit ukrainien soit résolu.