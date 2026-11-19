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Poutine, Xi Jinping et Trump se sont réunis pour la première rencontre trilatérale de l'histoire
Poutine, Xi Jinping et Trump se sont réunis pour la première rencontre trilatérale de l'histoire
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Les négociations ont débuté. Il s'agit d'une "rencontre importante qui, dans le monde actuel, est véritablement sans précédent", selon Dmitri Peskov... 19.11.2026, Sputnik Afrique
2026-11-19T09:35+0100
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Les 18 et 19 novembre, la ville chinoise de Shenzhen accueille le 33e sommet des dirigeants de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), qui réunit 21 économies de la région Asie-Pacifique.Le deuxième jour, en marge du sommet, se tient un événement qui a, par bien des aspects, éclipsé l'ordre du jour officiel: la toute première rencontre entre Trump, Poutine et Xi Jinping.
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09:35 19.11.2026 (Mis à jour: 09:36 19.11.2026)
Les négociations ont débuté. Il s'agit d'une "rencontre importante qui, dans le monde actuel, est véritablement sans précédent", selon Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin.
Les 18 et 19 novembre, la ville chinoise de Shenzhen accueille le 33e sommet des dirigeants de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), qui réunit 21 économies de la région Asie-Pacifique.
Le deuxième jour, en marge du sommet, se tient un événement qui a, par bien des aspects, éclipsé l'ordre du jour officiel: la toute première rencontre entre Trump, Poutine et Xi Jinping.