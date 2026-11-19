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Le XIIIe Congrès "Pratiques innovantes: science et entreprise" s'est tenu à Moscou
Le XIIIe Congrès "Pratiques innovantes: science et entreprise" s'est tenu à Moscou
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L'événement, qui s'est déroulé 18 novembre, a été organisé par la société Innopraktika avec le soutien du Centre national "Russie". 19.11.2026, Sputnik Afrique
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Plus de 2.000 personnes ont participé au Congrès, parmi lesquelles de hauts fonctionnaires et des spécialistes de premier plan d'organismes gouvernementaux, de grandes entreprises russes, d'institutions de développement, de sociétés d'investissement, de représentants d'universités, d'instituts de recherche et d'entreprises russes de haute technologie.La question clé des discussions était de savoir comment construire un système de confiance géré dans lequel les entreprises, le gouvernement, la science et la culture peuvent interagir efficacement, créant une réputation fiable pour le pays et ouvrant de nouvelles opportunités de leadership technologique.Les participants à la séance plénière ont examiné à la fois les conditions fondamentales pour la formation de relations de confiance entre les agences gouvernementales, le monde des affaires, le monde universitaire et le secteur culturel, ainsi que les mécanismes spécifiques qui facilitent la transformation de ces relations en un écosystème à effet synergique.Elle a donné des exemples de projets mis en œuvre dans les domaines de l'innovation pharmaceutique, des communications quantiques et des agrobiotechnologies, et a spécifiquement évoqué la création de hubs internationaux et les initiatives culturelles de l'entreprise.Un exemple spécifique d'interaction efficace basée sur la confiance a été partagé par le recteur de l'Université d'État Lomonossov, Viktor Sadovnitchy:Répondant au défi technologique de l’époque, l’écosystème d’IA de l’Université d’État de Moscou favorise un partenariat efficace entre la science fondamentale et le secteur industriel, selon lui.Le ministre de l'Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie, Anton Alikhanov, a parlé des mécanismes d'interaction entre la science, les entreprises et l'État pour atteindre le leadership technologique. Il a noté que pour créer un écosystème de confiance, il est nécessaire d'accroître la participation des organisations scientifiques aux développements appliqués. À cette fin, un système a été créé pour prendre en charge le cycle de vie complet d'un produit, de la recherche à la production en série.Piotr Fradkov, président de la banque PSB, a désigné le continent africain comme une axe de développement prometteur:L'expérience russe en matière de développement des biotechnologies dans le secteur agro-industriel recèle un fort potentiel pour le développement international et la bioéconomie, notamment avec les pays des BRICS+ et ceux du continent africain, a souligné Andreï Gouriev, président de l'Association russe des producteurs d'engrais. La Russie et les pays des BRICS figurent parmi les leaders mondiaux dans le développement innovant de l'industrie des engrais minéraux, selon lui.
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XIII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»
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Le XIIIe Congrès "Pratiques innovantes: science et entreprise" s'est tenu à Moscou
L'événement, qui s'est déroulé 18 novembre, a été organisé par la société Innopraktika avec le soutien du Centre national "Russie".
Plus de 2.000 personnes ont participé au Congrès, parmi lesquelles de hauts fonctionnaires et des spécialistes de premier plan d'organismes gouvernementaux, de grandes entreprises russes, d'institutions de développement, de sociétés d'investissement, de représentants d'universités, d'instituts de recherche et d'entreprises russes de haute technologie.
La question clé des discussions était de savoir comment construire un système de confiance géré dans lequel les entreprises, le gouvernement, la science et la culture peuvent interagir efficacement, créant une réputation fiable pour le pays et ouvrant de nouvelles opportunités de leadership technologique.
Les participants à la séance plénière ont examiné à la fois les conditions fondamentales pour la formation de relations de confiance entre les agences gouvernementales, le monde des affaires, le monde universitaire et le secteur culturel, ainsi que les mécanismes spécifiques qui facilitent la transformation de ces relations en un écosystème à effet synergique.
"La confiance est véritablement l'élément le plus important du dialogue entre tous les acteurs de la société, tant au niveau micro que macro. […] En effet, la confiance est le "soft power" qui vous permet de créer des produits uniques", a déclaré Katerina Tikhonova, directrice générale d'Innopraktika.
Elle a donné des exemples de projets mis en œuvre dans les domaines de l'innovation pharmaceutique, des communications quantiques et des agrobiotechnologies, et a spécifiquement évoqué la création de hubs internationaux et les initiatives culturelles de l'entreprise.
Un exemple spécifique d'interaction efficace basée sur la confiance a été partagé par le recteur de l'Université d'État Lomonossov, Viktor Sadovnitchy:
"L'Université de Moscou, avec la participation experte d'Innopraktika, a formé un système unique pour le développement de l'intelligence artificielle. En 2019, l'Institut de recherche avancée sur l'intelligence artificielle et les systèmes intelligents a été ouvert, et en 2025, le Centre de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle".
Répondant au défi technologique de l’époque, l’écosystème d’IA de l’Université d’État de Moscou favorise un partenariat efficace entre la science fondamentale et le secteur industriel, selon lui.
Le ministre de l'Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie, Anton Alikhanov, a parlé des mécanismes d'interaction entre la science, les entreprises et l'État pour atteindre le leadership technologique. Il a noté que pour créer un écosystème de confiance, il est nécessaire d'accroître la participation des organisations scientifiques aux développements appliqués. À cette fin, un système a été créé pour prendre en charge le cycle de vie complet d'un produit, de la recherche à la production en série.
Piotr Fradkov, président de la banque PSB, a désigné le continent africain comme une axe de développement prometteur:
"Le monde évolue: les modèles d'échanges économiques extérieurs et les flux de marchandises se transforment, l'architecture financière change, tout comme l'ordre politique. Notre initiative "Russie-Afrique" pourrait ainsi devenir une plateforme où se rencontrent l'offre et la demande concernant ce que la Russie a de meilleur à proposer."
L'expérience russe en matière de développement des biotechnologies dans le secteur agro-industriel recèle un fort potentiel pour le développement international et la bioéconomie, notamment avec les pays des BRICS+ et ceux du continent africain, a souligné Andreï Gouriev, président de l'Association russe des producteurs d'engrais. La Russie et les pays des BRICS figurent parmi les leaders mondiaux dans le développement innovant de l'industrie des engrais minéraux, selon lui.