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Elections mid-terms USA: "L'électeur moyen de Trump n'a pas du tout apprécié l'inflation"
Elections mid-terms USA: "L'électeur moyen de Trump n'a pas du tout apprécié l'inflation"
Sputnik Afrique
Les Républicains, le parti politique de Donald Trump, est sorti grand perdant des élections de mi-mandat aux États-Unis. Pour Sputnik Afrique, le... 19.11.2026, Sputnik Afrique
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Elections mid-terms USA: "L'électeur moyen de Trump n'a pas du tout apprécié l'inflation"
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Les Républicains, le parti politique de Donald Trump, est sorti grand perdant des élections de mi-mandat aux États-Unis. Pour Sputnik Afrique, le géopolitologue et l'entrepreneur français Thierry Laurent Pellet est revenu sur ce scrutin et sur ses conséquences sur la politique extérieure de Washington.
L'expert a débord fait le diagnostic de la situation de l'américain moyen, électorat cible de Donald Trump pour mieux comprendre ce résultat:Sur les répercussions internationales de la victoire démocrates aux élections de mi-mandat, M.Pellet a rappelé que l'association entre la Russie et la Chine menace l'hégémonie américaine:Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Elections mid-terms USA: "L'électeur moyen de Trump n'a pas du tout apprécié l'inflation"
Les Républicains, le parti politique de Donald Trump, est sorti grand perdant des élections de mi-mandat aux États-Unis. Pour Sputnik Afrique, le géopolitologue et l'entrepreneur français Thierry Laurent Pellet est revenu sur ce scrutin et sur ses conséquences sur la politique extérieure de Washington.
L'expert a débord fait le diagnostic de la situation de l'américain moyen, électorat cible de Donald Trump pour mieux comprendre ce résultat:
"Quand on regarde la situation de l'Américain moyen aujourd'hui, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il est exsangue. Et en plus de ça, du fait des tarifs qui ont été appliqués à la Chine, Trump a mis en place en fait des mécanismes qui sont tels que ça a généré une inflation absolument monstrueuse, puisque les acheteurs en Chine ont été obligés de répercuter les prix sur le consommateur. Donc ça, le consommateur américain, c'est à dire l'électeur moyen de Trump, n'a pas du tout apprécié."
Sur les répercussions internationales de la victoire démocrates aux élections de mi-mandat, M.Pellet a rappelé que l'association entre la Russie et la Chine menace l'hégémonie américaine:
"Quand on regarde l'équation démocrates-républicains que j'ai pu observer, en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que c'est les deux mêmes faces de la même pièce. Ils ont une seule envie, c'est de faire en sorte que la Russie tombe, qu'ils puissent mettre la main sur toutes les ressources. Parce que l'association entre la Russie et la Chine pose un énorme problème économique aux Etats-Unis, puisque ça fait tomber leur hégémonie. En tout cas leur hégémonie économique et financière, puisque aujourd'hui des Etats-Unis tiennent le monde grâce au dollar."
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