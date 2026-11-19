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Devenir auteur en Afrique: "Le livre africain ne manque pas de talent, il manque de structure"
Devenir auteur en Afrique: "Le livre africain ne manque pas de talent, il manque de structure"
Sputnik Afrique
Dans la nouvelle édition de Pouls, on s'attaque à un paradoxe africain: comment se fait-il qu'avec autant d'auteurs talentueux, le livre africain peine encore... 19.11.2026, Sputnik Afrique
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Devenir auteur en Afrique: "Le livre africain ne manque pas de talent, il manque de structure"
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Dans la nouvelle édition de Pouls, on s'attaque à un paradoxe africain: comment se fait-il qu'avec autant d'auteurs talentueux, le livre africain peine encore à trouver son public? Le marché stagne, les librairies ressemblent à des papeteries, et les auteurs vendent eux-mêmes leurs ouvrages à la sauvette.
Pour décrypter ce secteur et comprendre comment la jeunesse peut transformer ce marché, nous recevons Ange Mbelle, fondatrice de GVG, une structure de distribution basée à Douala qui fait distribuer les livres de manière originale: les disposer dans les stations-service, dans les salons de coiffure, et pas seulement. Elle nous livre sans filtre son diagnostic sur le marché camerounais, les pièges de l'auto-édition et ses conseils cruciaux pour les jeunes auteurs qui rêvent de publier.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Devenir auteur en Afrique: "Le livre africain ne manque pas de talent, il manque de structure"
Dans la nouvelle édition de Pouls, on s'attaque à un paradoxe africain: comment se fait-il qu'avec autant d'auteurs talentueux, le livre africain peine encore à trouver son public? Le marché stagne, les librairies ressemblent à des papeteries, et les auteurs vendent eux-mêmes leurs ouvrages à la sauvette.
Pour décrypter ce secteur et comprendre comment la jeunesse peut transformer ce marché, nous recevons Ange Mbelle, fondatrice de GVG, une structure de distribution basée à Douala qui fait distribuer les livres de manière originale: les disposer dans les stations-service, dans les salons de coiffure, et pas seulement.
Elle nous livre sans filtre son diagnostic sur le marché camerounais, les pièges de l'auto-édition et ses conseils cruciaux pour les jeunes auteurs qui rêvent de publier.
"Il faut aller vers les lecteurs. Les lecteurs doivent trouver facilement le livre. Ils doivent, dans leur journée, dans leur parcours quotidien, rencontrer le livre. Et ce livre-là, cette rencontre-là, va susciter leur intérêt. Le plus important, c'est penser lecteur, se mettre à la place des lecteurs, ce que nos professionnels ont souvent du mal à faire", estime Ange Mbelle.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify