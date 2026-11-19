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Décolonisation des savoirs: ce que le Pacte NEKRÉ veut changer dans les classes burkinabè
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Sputnik Afrique
Le Burkina Faso lance le Pacte NEKRÉ pour refonder son école. Programmes, vocabulaire des manuels, héros enseignés aux élèves, tout est remis sur la table... 19.11.2026, Sputnik Afrique
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Décolonisation des savoirs: ce que le Pacte NEKRÉ veut changer dans les classes burkinabè
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Le Burkina Faso lance le Pacte NEKRÉ pour refonder son école. Programmes, vocabulaire des manuels, héros enseignés aux élèves, tout est remis sur la table. Pour le journaliste rwandais Rémy Nsabimana, l’histoire de l’Afrique doit être racontée depuis l’Afrique. La question dépasse le Burkina. Qui raconte l’histoire du continent à ses enfants?
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, nous parlons de ce que le Burkina Faso est en train de changer dans ses classes. Le 17 octobre 2026, les autorités ont lancé le Pacte NEKRÉ, un projet pour repenser l’école, avec une relecture de l’histoire nationale et des formations mieux adaptées aux besoins du pays. La date n’a rien d’un hasard. Quarante ans plus tôt, jour pour jour, Thomas Sankara lançait un appel sur la qualité de l’enseignement.Au micro de Sputnik Afrique, Rémy Nsabimana, journaliste, présentateur et producteur chez AJ+ en français, revient sur ce que l’école héritée de la colonisation a laissé derrière elle. Né au Rwanda, il a grandi entre plusieurs pays d’Afrique centrale, dont le Congo-Brazzaville et le Cameroun. Selon lui, les programmes ont longtemps donné plus de place à l’histoire de l’Europe qu’aux royaumes, aux empires et aux grandes figures africaines.Pour lui, se réapproprier son histoire vient avant tout projet de développement. Il insiste aussi sur le poids des mots dans les manuels, qui marquent durablement la façon dont les jeunes regardent leur continent et leurs propres héros.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Avenir souverain► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Décolonisation des savoirs: ce que le Pacte NEKRÉ veut changer dans les classes burkinabè
Le Burkina Faso lance le Pacte NEKRÉ pour refonder son école. Programmes, vocabulaire des manuels, héros enseignés aux élèves, tout est remis sur la table. Pour le journaliste rwandais Rémy Nsabimana, l’histoire de l’Afrique doit être racontée depuis l’Afrique. La question dépasse le Burkina. Qui raconte l’histoire du continent à ses enfants?
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain,
nous parlons de ce que le Burkina Faso est en train de changer dans ses classes. Le 17 octobre 2026, les autorités ont lancé le Pacte NEKRÉ,
un projet pour repenser l’école, avec une relecture de l’histoire nationale et des formations mieux adaptées aux besoins du pays. La date n’a rien d’un hasard. Quarante ans plus tôt, jour pour jour, Thomas Sankara lançait un appel sur la qualité de l’enseignement.
Au micro de Sputnik Afrique, Rémy Nsabimana, journaliste, présentateur et producteur chez AJ+ en français, revient sur ce que l’école héritée de la colonisation a laissé derrière elle. Né au Rwanda, il a grandi entre plusieurs pays d’Afrique centrale, dont le Congo-Brazzaville et le Cameroun. Selon lui, les programmes ont longtemps donné plus de place à l’histoire de l’Europe qu’aux royaumes, aux empires et aux grandes figures africaines.
“J'ai toujours eu l'impression que c'est comme si, finalement, la colonisation nous avait créés. On étudiait brièvement la préhistoire, puis les grands chapitres étaient consacrés à la colonisation, aux deux guerres mondiales et au contact avec les Européens. J'ai appris à connaître davantage les rois de France que les rois et les empereurs africains. Je connais mieux l'histoire de Napoléon que celle des empires du Mali”, explique-t-il.
Pour lui, se réapproprier son histoire vient avant tout projet de développement. Il insiste aussi sur le poids des mots dans les manuels, qui marquent durablement la façon dont les jeunes regardent leur continent et leurs propres héros.
“Quand Ousmane Sembène dit qu’il faut que l’Afrique soit son propre centre, c’est exactement cela. L’histoire qu’on nous enseigne à l’école devrait mettre l’Afrique au centre: d’abord notre pays, ensuite le continent, avant d’aller étudier l’Europe, l’Asie et le reste du monde. Il ne s’agit pas de s’enfermer sur soi, mais de penser un projet de soi ouvert sur le monde. Si on ne se connaît pas, comment est-ce qu’on se construit ?”, souligne-t-il.
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