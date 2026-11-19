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Quel serait l'impact de l'accord maritime turco-libyen sur l'exploitation du gaz en Méditerranée?
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de défense à l’université de Blida, en... 18.11.2026, Sputnik Afrique
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Quel serait l'impact de l'accord maritime turco-libyen sur l'exploitation du gaz en Méditerranée?
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de défense à l’université de Blida, en Algérie, analyse les enjeux et les répercussions géostratégiques de l'accord maritime entre la Libye et la Turquie en Méditerranée orientale.
Selon le Dr Abdelkader Soufi, l’accord maritime turco-libyen met fin à la marginalisation de la Turquie et de ses droits en Méditerranée orientale, notamment sur le plan énergétique et gazier.Cette évolution rapprocherait les deux principales factions libyennes, traditionnellement rivales, tout en assurant à la Turquie une présence maritime légitime dans la région.Toutefois, le Dr Soufi souligne que la Russie, grâce au "pragmatisme et au haut professionnalisme de sa diplomatie", ne prendra aucune mesure susceptible d’altérer ses relations "hautement stratégiques" avec l’Algérie et l’Égypte.Le Dr Soufi accorde une importance capitale au projet de gazoduc transsaharien, destiné à relier les gisements nigérians aux ports algériens d’exportation vers l’Europe, en passant par le Niger. Ce projet revêtirait un enjeu majeur tant pour les pays africains concernés que pour les destinataires européens.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Quel serait l'impact de l'accord maritime turco-libyen sur l'exploitation du gaz en Méditerranée?
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de défense à l’université de Blida, en Algérie, analyse les enjeux et les répercussions géostratégiques de l'accord maritime entre la Libye et la Turquie en Méditerranée orientale.
Selon le Dr Abdelkader Soufi, l’accord maritime turco-libyen met fin à la marginalisation de la Turquie et de ses droits en Méditerranée orientale, notamment sur le plan énergétique et gazier.
Cette évolution rapprocherait les deux principales factions libyennes, traditionnellement rivales, tout en assurant à la Turquie une présence maritime légitime dans la région.
"La donne a changé parce que cet accord arrive à unifier les deux frères ennemis de la Libye de l'est et de l'ouest tout en assurant une présence maritime légitime dans cette région", a affirmé l’enseignant-chercheur français.
Toutefois, le Dr Soufi souligne que la Russie, grâce au "pragmatisme et au haut professionnalisme de sa diplomatie", ne prendra aucune mesure susceptible d’altérer ses relations "hautement stratégiques" avec l’Algérie
et l’Égypte.
"De leur côté, les Algériens et les Égyptiens comprennent parfaitement les enjeux qui se posent à la Russie dans sa lutte contre l'Occident global et l'Otan, ce qui poussera toutes les parties à trouver un modus vivendi qui protégera les intérêts de tous", a précisé l’expert.
Le Dr Soufi accorde une importance capitale au projet de gazoduc transsaharien, destiné à relier les gisements nigérians aux ports algériens d’exportation vers l’Europe, en passant par le Niger. Ce projet revêtirait un enjeu majeur tant pour les pays africains concernés que pour les destinataires européens.
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