Le Forum international Kostomarov s'est ouvert à Moscou
14:20 18.11.2026 (Mis à jour: 14:21 18.11.2026)
© Photo Service de presse de l'Institut PouchkineLe VIe Forum Kostomarov
© Photo Service de presse de l'Institut Pouchkine
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La cérémonie d'ouverture du VIe Forum Kostomarov, l'un des plus grands forums scientifiques internationaux consacrés aux études russes, s'est tenue à l'Institut d'État de la langue russe Pouchkine.
Le forum se déroule durant l'année du 60e anniversaire de l'Institut Pouchkine et réunit des experts venus de plus de 100 pays, notamment d'Asie du Sud-Est, d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine et de la CEI, rapporte un correspondant de Sputnik.
L'événement rassemble des chercheurs, des enseignants, des acteurs de l'éducation, des représentants des autorités et d'organisations publiques, ainsi que des personnalités du monde de la culture.
Elena Iampolskaïa, conseillère du président russe et présidente du Conseil présidentiel pour la mise en œuvre de la politique de soutien à la langue russe et aux langues des peuples de Russie, a souligné l'importance particulière de ce forum pour la promotion de la langue russe à l'étranger.
"C'est ici, au sein de l'Institut Pouchkine, que se constitue la relève mondiale des études russes. L'importance de ce travail est inestimable, et ses résultats seront de plus en plus sollicités à travers le monde. La langue russe — comme le confirment les chiffres et les statistiques — connaît une nouvelle vague, non seulement de renaissance, mais aussi d'un regain d'intérêt qui croît de manière quasi exponentielle. Je suis convaincue que les travaux de l'Institut deviendront de plus en plus pertinents pour le monde entier", a-t-elle déclaré.
Selon Nikita Goussev, recteur de l'Institut Pouchkine, un programme riche et varié attend les participants. Une place centrale sera accordée aux sessions scientifiques consacrées à la méthodologie de l'enseignement du russe langue étrangère ; les experts y aborderont des thèmes tels que le manuel scolaire du futur, les mutations de l'apprentissage à l'ère numérique, ainsi que le rôle de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. L'Institut Pouchkine s'efforce d'analyser et d'intégrer dans ses activités les idées scientifiques qui émergent au cours de ses échanges internationaux, a-t-il expliqué.
Randa Zayani, présidente de l'Association tunisienne des enseignants de langue et de littérature russes (TAPRYAL) et membre du présidium de la MAPRYAL (Association internationale des enseignants de langue et de littérature russes), a souligné l'importance de tels événements pour les échanges internationaux. Elle a fait remarquer que la Tunisie est le seul pays d'Afrique du Nord où le russe est enseigné dans l'enseignement secondaire, ajoutant que le forum permet à ses participants de se sentir membres d'une vaste communauté mondiale.
"La coopération internationale avec l'Institut Pouchkine, ainsi qu'avec tous nos amis et partenaires russes, favorise notre développement professionnel, renforce notre confiance en nos capacités et nous donne le sentiment de ne pas être seuls. Nous apprécions grandement votre soutien, votre attention et votre confiance. Puisse le réseau de ponts que nous bâtissons ensemble relier un nombre croissant de pays, de peuples et de générations", a-t-elle déclaré.
La cérémonie d'ouverture du VIe Forum Kostomarov a eu lieu le 18 novembre. Les travaux du forum se poursuivront jusqu'au 20 novembre.
Le forum se tient sous l'égide de la Commission de la Fédération de Russie pour l'UNESCO, avec le soutien du ministère russe des Sciences et de l'Enseignement supérieur, du ministère des Affaires étrangères et de l'Association internationale des enseignants de langue et de littérature russes.