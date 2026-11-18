https://fr.sputniknews.africa/20261118/le-forum-international-kostomarov-a-debute-a-moscou-1091053757.html

Le Forum international Kostomarov s'est ouvert à Moscou

Le Forum international Kostomarov s'est ouvert à Moscou

Sputnik Afrique

La cérémonie d'ouverture du VIe Forum Kostomarov, l'un des plus grands forums scientifiques internationaux consacrés aux études russes, s'est tenue à... 18.11.2026, Sputnik Afrique

2026-11-18T14:20+0100

2026-11-18T14:20+0100

2026-11-18T14:21+0100

langue russe

russie

forum

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0b/12/1091053589_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_467396354835d8739e2d70b34e0e2640.jpg

Le forum se déroule durant l'année du 60e anniversaire de l'Institut Pouchkine et réunit des experts venus de plus de 100 pays, notamment d'Asie du Sud-Est, d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine et de la CEI, rapporte un correspondant de Sputnik.L'événement rassemble des chercheurs, des enseignants, des acteurs de l'éducation, des représentants des autorités et d'organisations publiques, ainsi que des personnalités du monde de la culture.Elena Iampolskaïa, conseillère du président russe et présidente du Conseil présidentiel pour la mise en œuvre de la politique de soutien à la langue russe et aux langues des peuples de Russie, a souligné l'importance particulière de ce forum pour la promotion de la langue russe à l'étranger.Selon Nikita Goussev, recteur de l'Institut Pouchkine, un programme riche et varié attend les participants. Une place centrale sera accordée aux sessions scientifiques consacrées à la méthodologie de l'enseignement du russe langue étrangère ; les experts y aborderont des thèmes tels que le manuel scolaire du futur, les mutations de l'apprentissage à l'ère numérique, ainsi que le rôle de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. L'Institut Pouchkine s'efforce d'analyser et d'intégrer dans ses activités les idées scientifiques qui émergent au cours de ses échanges internationaux, a-t-il expliqué.Randa Zayani, présidente de l'Association tunisienne des enseignants de langue et de littérature russes (TAPRYAL) et membre du présidium de la MAPRYAL (Association internationale des enseignants de langue et de littérature russes), a souligné l'importance de tels événements pour les échanges internationaux. Elle a fait remarquer que la Tunisie est le seul pays d'Afrique du Nord où le russe est enseigné dans l'enseignement secondaire, ajoutant que le forum permet à ses participants de se sentir membres d'une vaste communauté mondiale.La cérémonie d'ouverture du VIe Forum Kostomarov a eu lieu le 18 novembre. Les travaux du forum se poursuivront jusqu'au 20 novembre.Le forum se tient sous l'égide de la Commission de la Fédération de Russie pour l'UNESCO, avec le soutien du ministère russe des Sciences et de l'Enseignement supérieur, du ministère des Affaires étrangères et de l'Association internationale des enseignants de langue et de littérature russes.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

langue russe, russie, forum