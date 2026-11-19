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"Ce jeu rend la jeunesse africaine dépendante d'une véritable drogue"
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Sputnik Afrique
Un fléau envahissant plusieurs pays africains est au coeur d'une nouvelle édition de Pouls, à savoir l'explosion des jeux de hasard et des paris sportifs. 18.11.2026, Sputnik Afrique
2026-11-18T17:08+0100
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"Ce jeu rend la jeunesse africaine dépendante d'une véritable drogue"
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Un fléau envahissant plusieurs pays africains est au coeur d'une nouvelle édition de Pouls, à savoir l'explosion des jeux de hasard et des paris sportifs.
Entre le mirage de l'enrichissement rapide, la précarité et les failles de la régulation, quel est le véritable avenir des jeunes ? Pour analyser cette bombe à retardement sociopolitique, on tend le micro à Ahmed Rouadjia, professeur de science politique et chercheur en sociologie politique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"Ce jeu rend la jeunesse africaine dépendante d'une véritable drogue"
Un fléau envahissant plusieurs pays africains est au coeur d'une nouvelle édition de Pouls, à savoir l'explosion des jeux de hasard et des paris sportifs.
Entre le mirage de l'enrichissement rapide, la précarité et les failles de la régulation, quel est le véritable avenir des jeunes ? Pour analyser cette bombe à retardement sociopolitique, on tend le micro à Ahmed Rouadjia, professeur de science politique et chercheur en sociologie politique.
"Ce genre de jeu risque de provoquer la faillite intellectuelle et morale de la jeunesse. Il la rend dépendante d'une certaine forme de drogue, une dépendance très forte qui n'apporte rien de plus que des déceptions, des déboires et des dépenses d'argent pur et simple, pour une jeunesse qui est vraiment sans repère", prévient le sociologue expliquant entre autres qu'il n'existe aucun remède contre ce mal.
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