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Jacques Hogard: l’UE et l’OTAN ne survivront pas à leur défaite en Ukraine
Jacques Hogard: l’UE et l’OTAN ne survivront pas à leur défaite en Ukraine
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Jacques Hogard, colonnel à la retraite, conseil en intelligence stratégique, discute d’une possible nouvelle... 17.11.2026, Sputnik Afrique
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Jacques Hogard: l’UE et l’OTAN ne survivront pas à leur défaite en Ukraine
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Jacques Hogard, colonnel à la retraite, conseil en intelligence stratégique, discute d’une possible nouvelle stratégie de sécurité internationale, alors que le conflit en Ukraine est toujours en cours.
Pour Jacques Hogard, “l'Union européenne est aujourd'hui en train d'essayer de prendre ses marques. C'est l'Europe allemande, tout simplement, qui essaie de prendre sa revanche sur l'histoire”.Ce qui s’inscrit parfaitement dans la posture agressive de l’OTAN. En effet, comme le souligne Jacques Hogard:Selon Jacques Hogard, pour qu’une nouvelle architecture internationale de sécurité fonctionne, il faut deux choses: “s'affranchir de l'OTAN, qui aujourd'hui est devenue une machine offensive, au service d'intérêts qui ne sont pas les nôtres (...) et puis de l'Union Européenne”.Les Américains et les Européens ne semblent pas avoir la même position face à une possible nouvelle architecture internationale :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Jacques Hogard: l’UE et l’OTAN ne survivront pas à leur défaite en Ukraine
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Jacques Hogard, colonnel à la retraite, conseil en intelligence stratégique, discute d’une possible nouvelle stratégie de sécurité internationale, alors que le conflit en Ukraine est toujours en cours.
Pour Jacques Hogard, “l'Union européenne est aujourd'hui en train d'essayer de prendre ses marques. C'est l'Europe allemande, tout simplement, qui essaie de prendre sa revanche sur l'histoire”.
Ce qui s’inscrit parfaitement dans la posture agressive de l’OTAN. En effet, comme le souligne Jacques Hogard:
“le pacte de Varsovie a disparu depuis longtemps, mais l'OTAN demeure. Et l'OTAN est passée d'une posture défensive à une posture offensive, personne ne le niera et ça se traduit par l'élargissement de l'OTAN.”
Selon Jacques Hogard, pour qu’une nouvelle architecture internationale de sécurité fonctionne, il faut deux choses: “s'affranchir de l'OTAN, qui aujourd'hui est devenue une machine offensive, au service d'intérêts qui ne sont pas les nôtres (...) et puis de l'Union Européenne”.
Les Américains et les Européens ne semblent pas avoir la même position face à une possible nouvelle architecture internationale :
“Les Européens sont dans une logique, qui n'est pas logique d'ailleurs, qui est totalement illogique. Ils sont dans une espèce de délire guerrier, qui n'est pas que rhétorique. (...) Les Américains sont beaucoup plus pragmatiques. Les Américains, eux, leurs intérêts, c'est d'affaiblir l'Europe par tous les moyens.”
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