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"Il n’y a aucune surprise à ce que Moscou refuse que les Européens prennent place aux négociations"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit international et analyste géopolitique, décrypte l’absence des Européens aux... 17.11.2026, Sputnik Afrique
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"Il n’y a aucune surprise à ce que Moscou refuse que les Européens prennent place aux négociations"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit international et analyste géopolitique, décrypte l’absence des Européens aux négociations d'Abou Dabi sur l'Ukraine. Un aveuglement qui fragilise la crédibilité occidentale et ouvre la voie à de nouvelles alliances, notamment pour l'Afrique.
Me Alain Duflot ne cache pas son point de vue : la règle de la diplomatie veut que seuls les belligérants et un médiateur neutre s'assoient à la table des négociations. Or, l'Europe a clairement choisi son camp.Pour ce dernier, les Européens sont aujourd'hui prisonniers de leur propre posture belliqueuse, s'excluant eux-mêmes du processus de paix.Mais au-delà du conflit ukrainien, cette situation révèle un effondrement plus profond : celui de la diplomatie occidentale, qui refuse de s'adapter à un monde en pleine mutation. Un changement de paradigme dont l'Afrique est un acteur clé.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Il n’y a aucune surprise à ce que Moscou refuse que les Européens prennent place aux négociations"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit international et analyste géopolitique, décrypte l’absence des Européens aux négociations d'Abou Dabi sur l'Ukraine. Un aveuglement qui fragilise la crédibilité occidentale et ouvre la voie à de nouvelles alliances, notamment pour l'Afrique.
Me Alain Duflot ne cache pas son point de vue : la règle de la diplomatie veut que seuls les belligérants et un médiateur neutre s'assoient à la table des négociations. Or, l'Europe a clairement choisi son camp.
"L’Europe a décidé de soutenir l’Ukraine et de participer activement à ce conflit en diabolisant la Russie. Il n’y a donc aucune surprise à ce que Moscou ne souhaite pas que les alliés de l’Ukraine prennent place en face d’elle [...] Difficile d’être à la fois investi dans le soutien politique, matériel et financier d’une partie et de présenter une posture d’arbitre ou médiateur", affirme à Radio Sputnik Afrique l'analyste.
Pour ce dernier, les Européens sont aujourd'hui prisonniers de leur propre posture belliqueuse, s'excluant eux-mêmes du processus de paix.
"Piégés par Zelensky, ils ne peuvent que continuer à poursuivre cette politique et ce soutien, leur fermant les portes [...] du dialogue et la négociation. Il n’y a donc aucune injustice vis-à-vis des Européens, mais le résultat évident de décisions qu’ils ont eux-mêmes adoptées."
Mais au-delà du conflit ukrainien, cette situation révèle un effondrement plus profond : celui de la diplomatie occidentale, qui refuse de s'adapter à un monde en pleine mutation. Un changement de paradigme dont l'Afrique est un acteur clé.
"Les paradigmes sur lesquels l’Occident a construit sa relation avec le reste du monde se sont effondrés. [...] Les Européens doivent cesser de croire qu’ils sont la seule planche de salut pour le reste du monde. Le succès grandissant des BRICS démontre que d’autres solutions alternatives s’offrent notamment pour le continent africain."
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