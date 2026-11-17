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"Donald Trump ne dispose plus de la majorité au Congrès, ce qui réduit sa marge de manœuvre"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à... 17.11.2026, Sputnik Afrique
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"Donald Trump ne dispose plus de la majorité au Congrès, ce qui réduit sa marge de manœuvre"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, analyse les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis et leurs impacts sur la politique étrangère du pays, notamment concernant les conflits en Ukraine et en Iran.
Gilles-Emmanuel Jacquet rappelle que, conformément à l’article I, alinéa 7, de la Constitution américaine, le Congrès peut toutefois passer outre ce veto à la majorité des deux tiers dans les deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat. Après la sanction de sa politique lors des dernières élections, Donald Trump ne disposerait plus de la majorité au Congrès, ce qui réduirait sa marge de manœuvre.Un Congrès majoritairement démocrate serait théoriquement plus favorable à une solution négociée et pacifique du conflit avec l’Iran. Toutefois, il ne disposerait pas nécessairement de la capacité d’imposer cette option à Donald Trump, notamment si celui-ci recourt à son veto présidentiel.Concernant le conflit russo-ukrainien, l’expert juge la position de Donald Trump incohérente ou contradictoire. Le président américain affirme rechercher un accord de paix et met souvent le président ukrainien sous pression, alors que l’aide américaine à l’Ukraine se poursuit sous différentes formes.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Donald Trump ne dispose plus de la majorité au Congrès, ce qui réduit sa marge de manœuvre"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, analyse les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis et leurs impacts sur la politique étrangère du pays, notamment concernant les conflits en Ukraine et en Iran.
Gilles-Emmanuel Jacquet rappelle que, conformément à l’article I, alinéa 7, de la Constitution américaine, le Congrès peut toutefois passer outre ce veto à la majorité des deux tiers dans les deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat.
Après la sanction de sa politique lors des dernières élections
, Donald Trump ne disposerait plus de la majorité au Congrès, ce qui réduirait sa marge de manœuvre.
Un Congrès majoritairement démocrate serait théoriquement plus favorable à une solution négociée et pacifique du conflit avec l’Iran. Toutefois, il ne disposerait pas nécessairement de la capacité d’imposer cette option à Donald Trump, notamment si celui-ci recourt à son veto présidentiel.
Concernant le conflit russo-ukrainien, l’expert juge la position de Donald Trump incohérente ou contradictoire. Le président américain affirme rechercher un accord de paix et met souvent le président ukrainien sous pression, alors que l’aide américaine à l’Ukraine se poursuit sous différentes formes.
"De plus, face à la position de l’UE, le président Trump ne cherche pas réellement un accord de paix global et pérenne en Ukraine mais plutôt une manière de s’extraire d’un conflit trop coûteux et de laisser l’UE en prendre la responsabilité".
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