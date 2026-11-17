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Ces prisons secrètes en Ukraine, que l’Occident connaît et refuse de voir
Ces prisons secrètes en Ukraine, que l’Occident connaît et refuse de voir
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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Laurent Brayard, historien, journaliste, reporter de guerre, discute de la découverte récente de la prison secrète... 17.11.2026, Sputnik Afrique
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Ces prisons secrètes en Ukraine, que l’Occident connaît et refuse de voir
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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Laurent Brayard, historien, journaliste, reporter de guerre, discute de la découverte récente de la prison secrète du groupe néonazi Azov près de Kiev et de la pratique courante de la torture en Ukraine.
La dernière prison découverte dépend des groupes de recrutement, les TCC. Comme l’explique Laurent Brayard:Et à chaque fois que ces crimes sont mis à jour, les responsables ne sont pas inquiétés, quand les victimes font l’objet de répression. Pour Laurent Brayard, le but “c'est de faire taire ces gens qui pourraient, entre guillemets, salir l'image de l'Ukraine, qui pourraient révéler des vérités. Et surtout, c'est faire taire tout le monde. Donc, on est dans un système répressif.”Ces exactions durent depuis 2014 et sont chapeautées par les groupes néonazis, mais également par des services institutionnels de sécurité ukrainiens. Et tout le monde, notamment en Occident, est au courant. Pour Laurent Brayard, la pratique de la torture est ainsi légitimée:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Ces prisons secrètes en Ukraine, que l’Occident connaît et refuse de voir
Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Laurent Brayard, historien, journaliste, reporter de guerre, discute de la découverte récente de la prison secrète du groupe néonazi Azov près de Kiev et de la pratique courante de la torture en Ukraine.
La dernière prison découverte dépend des groupes de recrutement, les TCC. Comme l’explique Laurent Brayard:
“Ces prisons secrètes servent à ces TCC, qui raflent les gens dans la rue un peu partout, à les " stocker ", entre guillemets. Pourquoi elles sont cachées ? Parce qu'évidemment, si les proches ou les gens, par exemple dans votre entourage, beaucoup de gens, vous pouvez avoir des oncles, des enfants, etc. qui pourraient venir tenter de vous délivrer.”
Et à chaque fois que ces crimes sont mis à jour, les responsables ne sont pas inquiétés, quand les victimes font l’objet de répression. Pour Laurent Brayard, le but “c'est de faire taire ces gens qui pourraient, entre guillemets, salir l'image de l'Ukraine, qui pourraient révéler des vérités. Et surtout, c'est faire taire tout le monde. Donc, on est dans un système répressif.”
Ces exactions durent depuis 2014 et sont chapeautées par les groupes néonazis, mais également par des services institutionnels de sécurité ukrainiens. Et tout le monde, notamment en Occident, est au courant. Pour Laurent Brayard, la pratique de la torture est ainsi légitimée:
" La torture, ça fait partie d'un instrument de pouvoir qui est utilisé. Et cette torture, on l'a vue généralisée par l'armée américaine. Si derrière, la justice a un peu fait le travail pour condamner quelques gars, les expulser de l'armée, on sait très bien, il y a des photos horribles d'Irakiens, de civils, de gens, on ne sait pas pourquoi ils sont là, ils sont décharnés, etc. On sait très bien que tout ça existe dans l'Occident depuis fort longtemps. Mais pour des raisons idéologiques, évidemment, c'est les pays de la démocratie, des droits de l'homme. Il ne faut surtout pas que ça sorte. Donc ça, ça ne peut exister que chez les méchants, entre guillemets.”
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