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Olivier Rouot : “l'Atlantisme est le pire des problèmes”
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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Olivier Rouot, auteur, directeur de l’Institut Anne de Russie, analyse la crise visible des élites globalistes en... 16.11.2026, Sputnik Afrique
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Olivier Rouot : “l'Atlantisme est le pire des problèmes”
Sputnik Afrique
Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Olivier Rouot, auteur, directeur de l’Institut Anne de Russie, analyse la crise visible des élites globalistes en Europe, qu’il s’agisse du conflit ouvert en Pologne ou de leur remise en cause dans d’autres pays.
La tentative de coup d’État en Pologne a été, selon Olivier Rouot, préparée de longue date. Après les traités de coopération stratégique renforcée, signés avec la France en 2025 et la Grande-Bretagne en 2026, “le 21 octobre 2026, donc neuf jours avant l'affrontement autour du tribunal constitutionnel, Tusk et le Premier ministre britannique s'entretiennent officiellement de la Russie, de l'Ukraine, de la sécurité européenne. On peut rajouter un élément, c'est le 14 juillet, Tusk annonce à Paris les exercices militaires en Pologne, qui ont lieu maintenant. Donc on peut bien dire qu'il y a quand même une coopération institutionnelle, stratégique, structurée, entre ces trois gouvernements, qui dépasse bien sûr les déclarations politiques.”Pour Olivier Rouot, les élites font preuve d’un suivisme atlantiste, qui conduit à l’implication de l’Europe dans le conflit en Ukraine:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Olivier Rouot : “l'Atlantisme est le pire des problèmes”
14:52 16.11.2026 (Mis à jour: 15:12 16.11.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Olivier Rouot, auteur, directeur de l’Institut Anne de Russie, analyse la crise visible des élites globalistes en Europe, qu’il s’agisse du conflit ouvert en Pologne ou de leur remise en cause dans d’autres pays.
La tentative de coup d’État en Pologne a été, selon Olivier Rouot, préparée de longue date. Après les traités de coopération stratégique renforcée, signés avec la France en 2025 et la Grande-Bretagne en 2026, “le 21 octobre 2026, donc neuf jours avant l'affrontement autour du tribunal constitutionnel, Tusk et le Premier ministre britannique s'entretiennent officiellement de la Russie, de l'Ukraine, de la sécurité européenne. On peut rajouter un élément, c'est le 14 juillet, Tusk annonce à Paris les exercices militaires en Pologne, qui ont lieu maintenant. Donc on peut bien dire qu'il y a quand même une coopération institutionnelle, stratégique, structurée, entre ces trois gouvernements, qui dépasse bien sûr les déclarations politiques.”
Pour Olivier Rouot, les élites font preuve d’un suivisme atlantiste, qui conduit à l’implication de l’Europe dans le conflit en Ukraine:
“Cet atlantisme-là nous a obligé à suivre bêtement cet événement, alors que rien, officiellement, aucune personne de bonne volonté, même un ado qui fait des études poétiques, a déjà compris ce qui s'est passé en Ukraine, a déjà compris l'intervention, plus ou moins souterraine d'ailleurs, des Américains, a déjà compris que le but est de mettre un pion collé à la Russie, et puis de se faire les richesses de l'Ukraine au passage”
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