https://fr.sputniknews.africa/20261116/luniversite-de-debre-markos-en-ethiopie-a-rejoint-sputnikpro-1090984679.html
L'Université de Debre Markos en Éthiopie a rejoint SputnikPro
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L'agence d'information internationale et la radio Sputnik ont organisé le premier module du projet SputnikPro pour l'Université de Debre Markos en Éthiopie. 16.11.2026, Sputnik Afrique
2026-11-16T13:59+0100
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La conférence sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la création de contenu vidéo a été animée par Anna Kalinkina, rédactrice vidéo en chef des réseaux sociaux de Sputnik Afrique, qui a présenté les outils les plus demandés pour le travail pratique du journaliste.Soulignant l'importance d'une approche responsable de l'utilisation des nouvelles technologies dans le journalisme, la doyenne du Collège des sciences sociales et humaines de l'Université de Debre Markos, Dr Belsti Gashaw, a déclaré: "L'intelligence artificielle ne doit pas remplacer la créativité humaine, la pensée critique, le jugement professionnel ou la responsabilité éthique. Au contraire, nous devons l'utiliser comme un outil puissant qui contribue à élargir nos capacités, à développer le potentiel créatif et à améliorer la qualité de notre travail."
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Soulignant l'importance d'une approche responsable de l'utilisation des nouvelles technologies dans le journalisme, la doyenne du Collège des sciences sociales et humaines de l'Université de Debre Markos, Dr Belsti Gashaw, a déclaré: "L'intelligence artificielle ne doit pas remplacer la créativité humaine, la pensée critique, le jugement professionnel ou la responsabilité éthique. Au contraire, nous devons l'utiliser comme un outil puissant qui contribue à élargir nos capacités, à développer le potentiel créatif et à améliorer la qualité de notre travail."