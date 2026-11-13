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Tchad-Russie: une nouvelle ère de coopération sécuritaire?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Abdel-Djelil Fadoul, membre de la diaspora tchadienne, pour analyser le rapprochement militaire et... 13.11.2026, Sputnik Afrique
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Tchad-Russie: une nouvelle ère de coopération sécuritaire?
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Abdel-Djelil Fadoul, membre de la diaspora tchadienne, pour analyser le rapprochement militaire et stratégique entre N'Djaména et Moscou.
Face à la menace persistante de Boko Haram* dans le bassin du lac Tchad, le Tchad cherche à diversifier ses alliances. Une décision stratégique saluée par l'invité, qui rappelle que le monde a changé.Pour lui, il ne s'agit pas de remplacer les partenaires historiques comme la France ou les États-Unis, mais de compléter les capacités nationales. La Russie, avec son expérience militaire et technologique, pourrait apporter une contribution significative à la lutte contre le terrorisme.Cependant, l'expert insiste sur un point crucial : la lutte contre Boko Haram*, menace transfrontalière, ne pourra être gagnée que par une réponse régionale coordonnée. Et au-delà du volet sécuritaire, le Tchad entend tirer profit de ce partenariat pour développer son agriculture, ses infrastructures et préparer sa jeunesse aux métiers de demain.*Organisation terroriste interdite en RussieVous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Tchad-Russie: une nouvelle ère de coopération sécuritaire?
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Abdel-Djelil Fadoul, membre de la diaspora tchadienne, pour analyser le rapprochement militaire et stratégique entre N'Djaména et Moscou.
Face à la menace persistante de Boko Haram* dans le bassin du lac Tchad, le Tchad cherche à diversifier ses alliances. Une décision stratégique saluée par l'invité, qui rappelle que le monde a changé.
"Je considère cette ouverture diplomatique envers la Fédération de Russie comme une décision stratégique, pragmatique et parfaitement conforme aux intérêts supérieurs de notre nation."
Pour lui, il ne s'agit pas de remplacer les partenaires historiques comme la France ou les États-Unis, mais de compléter les capacités nationales. La Russie, avec son expérience militaire et technologique, pourrait apporter une contribution significative à la lutte contre le terrorisme.
"La Russie, certes, peut constituer un partenaire important dans le renforcement des capacités sécuritaires du Tchad. Mais nous préférons parler de la diversification des partenariats plutôt que des remplacements systématiques."
Cependant, l'expert insiste sur un point crucial : la lutte contre Boko Haram*, menace transfrontalière, ne pourra être gagnée que par une réponse régionale coordonnée. Et au-delà du volet sécuritaire, le Tchad entend tirer profit de ce partenariat pour développer son agriculture, ses infrastructures et préparer sa jeunesse aux métiers de demain.
"La victoire durable contre le terrorisme passera nécessairement par une réponse régionale, coordonnée et portée par les États africains eux-mêmes."
*Organisation terroriste interdite en Russie
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