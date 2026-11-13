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L’Étendard lève le voile sur les coulisses du pouvoir. Politique, gouvernance, relations internationales, sécurité: le podcast décrypte les décisions, les rapports de force et les grandes dynamiques qui façonnent l’Afrique et le monde. L’Afrique lève son étendard. Nous décryptons ce qu’il raconte.
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Réparations de l’esclavage: le Ghana élargit le débat à la justice économique
Réparations de l’esclavage: le Ghana élargit le débat à la justice économique
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Pendant plusieurs siècles, la traite transatlantique et l'esclavage ont profondément marqué l'histoire de l'Afrique et de ses relations avec le reste du monde... 13.11.2026, Sputnik Afrique
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Réparations de l’esclavage: le Ghana élargit le débat à la justice économique
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Pendant plusieurs siècles, la traite transatlantique et l'esclavage ont profondément marqué l'histoire de l'Afrique et de ses relations avec le reste du monde. Cette exploitation a contribué à enrichir plusieurs puissances et économies, tout en provoquant des conséquences durables pour les sociétés africaines.
Au sommaire de L’Étendard, nous nous tournons vers le Ghana, où les autorités élargissent la réflexion aux inégalités économiques héritées de la traite transatlantique.Pour nous éclairer sur ces enjeux, nous recevons David Melvin Eboutou, chercheur en histoire des relations internationales, conférencier, auteur, consultant médias, militant des droits humains et panafricaniste.Selon lui, la diplomatie ghanéenne est offensive dans la mesure où elle porte une revendication mémorielle.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Réparations de l’esclavage: le Ghana élargit le débat à la justice économique

14:51 13.11.2026 (Mis à jour: 14:53 13.11.2026)
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Réparations de l’esclavage: le Ghana élargit le débat à la justice économique
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Pendant plusieurs siècles, la traite transatlantique et l'esclavage ont profondément marqué l'histoire de l'Afrique et de ses relations avec le reste du monde. Cette exploitation a contribué à enrichir plusieurs puissances et économies, tout en provoquant des conséquences durables pour les sociétés africaines.
Au sommaire de L’Étendard, nous nous tournons vers le Ghana, où les autorités élargissent la réflexion aux inégalités économiques héritées de la traite transatlantique.
Pour nous éclairer sur ces enjeux, nous recevons David Melvin Eboutou, chercheur en histoire des relations internationales, conférencier, auteur, consultant médias, militant des droits humains et panafricaniste.
Selon lui, la diplomatie ghanéenne est offensive dans la mesure où elle porte une revendication mémorielle.
“Le Ghana déploie aujourd'hui une diplomatie offensive qui vise, selon moi, à transformer ce qui est avant tout une revendication mémorielle en un levier concret de développement économique”, affirme l’expert au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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