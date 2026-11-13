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Niger: "En réagissant à l'arrivée de soldats algériens, l'UE a porté atteinte à sa réputation"
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L'Algérie a déployé des militaires au Niger, une première depuis 1973 et la guerre israélo-arabe. Au micro de Zone de Contact, Ibrahim Namaiwa, activiste et... 13.11.2026, Sputnik Afrique
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Niger: "En réagissant à l'arrivée de soldats algériens, l'UE a porté atteinte à sa réputation"
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L'Algérie a déployé des militaires au Niger, une première depuis 1973 et la guerre israélo-arabe. Au micro de Zone de Contact, Ibrahim Namaiwa, activiste et consultant indépendant, revient sur les enjeux de ce déploiement et la polémique diplomatique qui l'a accompagné.
Pour Ibrahim Namaiwa, la présence de soldats algériens au Niger découle directement des accords de coopération entre les deux pays. Il estime que la sécurisation des grands projets communs, notamment la Transsaharienne et l'exploitation pétrolière, justifie cette coopération militaire.L'activiste revient ensuite sur les déclarations d'Anouar El-Anouni, porte-parole de la Commission européenne, qui ont suscité des critiques. Selon lui, cette réaction porte atteinte à la crédibilité de l'institution européenne et soulève des questions sur sa position à l'égard des États souverains.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Niger: "En réagissant à l'arrivée de soldats algériens, l'UE a porté atteinte à sa réputation"
L'Algérie a déployé des militaires au Niger, une première depuis 1973 et la guerre israélo-arabe. Au micro de Zone de Contact, Ibrahim Namaiwa, activiste et consultant indépendant, revient sur les enjeux de ce déploiement et la polémique diplomatique qui l'a accompagné.
Pour Ibrahim Namaiwa, la présence de soldats algériens au Niger découle directement des accords de coopération entre les deux pays. Il estime que la sécurisation des grands projets communs, notamment la Transsaharienne et l'exploitation pétrolière, justifie cette coopération militaire.
"C'est tout à fait logique que lorsque l'on a des grands projets tels que la transsaharienne et l'exploitation du pétrole, c'est tout à fait normal que les deux parties puissent mettre en commun leurs fonds pour sécuriser les installations, les infrastructures et même les personnels qui vont travailler dans ces ouvrages."
L'activiste revient ensuite sur les déclarations d'Anouar El-Anouni, porte-parole de la Commission européenne, qui ont suscité des critiques. Selon lui, cette réaction porte atteinte à la crédibilité de l'institution européenne et soulève des questions sur sa position à l'égard des États souverains.
"Ça porte atteinte, si vous voulez, à la réputation de cette institution-là, si elle a encore un peu de réputation. Puisqu'on voit une institution comme l'Union Européenne qui se laisse prendre en otage par un lobby composé de quelques individus ici, de certaines chancelleries...".
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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