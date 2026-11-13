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- Sputnik Afrique, 1920
Pouls
L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
https://fr.sputniknews.africa/20261113/chomage-des-jeunes-en-afrique-transformer-le-defi-en-richesse-lexemple-de-lome-1090916041.html
Chômage des jeunes en Afrique: transformer le défi en richesse, l’exemple de Lomé
Chômage des jeunes en Afrique: transformer le défi en richesse, l’exemple de Lomé
Sputnik Afrique
Le chômage et le sous-emploi des jeunes sont au cœur du nouvel épisode de Pouls, mais aussi de la 48e Conférence de l'Union parlementaire africaine, qui se... 13.11.2026, Sputnik Afrique
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Chômage des jeunes en Afrique: transformer le défi en richesse, l’exemple de Lomé
Sputnik Afrique
Le chômage et le sous-emploi des jeunes sont au cœur du nouvel épisode de Pouls, mais aussi de la 48e Conférence de l'Union parlementaire africaine, qui se termine aujourd'hui à Lomé. Comment briser le cercle vicieux de l'exode des cerveaux et du manque d'opportunités?
Pour apporter des réponses concrètes, Moubarak Boukari, coordinateur de projets au sein de l'association Future Team Togo, partage son regard de terrain sur l'adéquation entre formation et emploi, l'entrepreneuriat vert et la manière dont l'action citoyenne et le numérique peuvent faire de cette jeunesse un véritable moteur de développement pour le continent.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Chômage des jeunes en Afrique: transformer le défi en richesse, l’exemple de Lomé

16:48 13.11.2026
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Chômage des jeunes en Afrique: transformer le défi en richesse, l’exemple de Lomé
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Le chômage et le sous-emploi des jeunes sont au cœur du nouvel épisode de Pouls, mais aussi de la 48e Conférence de l'Union parlementaire africaine, qui se termine aujourd'hui à Lomé. Comment briser le cercle vicieux de l'exode des cerveaux et du manque d'opportunités?
Pour apporter des réponses concrètes, Moubarak Boukari, coordinateur de projets au sein de l'association Future Team Togo, partage son regard de terrain sur l'adéquation entre formation et emploi, l'entrepreneuriat vert et la manière dont l'action citoyenne et le numérique peuvent faire de cette jeunesse un véritable moteur de développement pour le continent.
"Dans la vie, il ne faut pas toujours attendre du gouvernement, parce que le gouvernement aussi en a assez fait, continue. Il faut vraiment qu'ils maîtrisent un métier à part les études. Les jeunes, je vous demande juste de faire preuve d'ambition, de faire des recherches, d'aller s'informer et de se battre pour un avenir meilleur. Parce que nous sommes la relève de demain", rappelle l'expert.
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